¡Ö´ÎÂ¡¤Î4Ê¬¤Î3¤òÅ¦½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×¸µÇä¤ì¤Ê¤¤É÷Â¯¾î¤Î¼Ì¿¿²È¤¬ÃÀ´É¤¬¤ó¥¹¥Æー¥¸ⅢB¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷Â¯¾î¤ò»£¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
É÷Â¯¾î¤ò»£¤ë½÷À¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎATARU¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤É÷Â¯¾î¤À¤Ã¤¿»þ´ü¡¢£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¡¢ÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¡£ÉÂ¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û»£±Æ¤ËÎå¤à¸µÉ÷Â¯¾î¥«¥á¥é¥Þ¥óATARU¤Î»Ñ
É÷Â¯¾î¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é»£¤ëÈà½÷¤ÎÊâ¤ß¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ØÉ÷Â¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó ¡ÖÉ±¡×¤òµ±¤«¤»¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÒÁ´3²ó¤Î¤¦¤Á1²óÌÜ¡Ó
¸µÉ÷Â¯¾î¤Î¼Ì¿¿²È
¡Ö»ä¡¢3Ç¯Á°¤«¤Ê¡£¤¬¤ó¤ËØí¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯1·î¡¢²£ÉÍ»Ô°ËÀªº´ÌÚÄ®¡£¥¤¥»¥¶¥¡¦¥âー¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤Æù²°¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Î¶âÈ±½÷À¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¿¥ó±ö¤ò頰Ä¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¤âÌµ¤²¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
ATARU¤È¤Ï2024Ç¯11·î¡¢¼ò°æ¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼èºà¤·¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î²»ÎÌ¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ª¤ò¶Å¤é¤¹¤È¤½¤Î²»³Ú¤ÏBiSH¤Î¡ÖMy landscape¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯»ä¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢ATARU¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¥ê¥µー¥ÁËâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏBiSH¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÉáÃÊ¡¢»ä¤ÏÀ¯¼£¼èºà¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ñÌ£¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¤À¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤äÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¤è¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·ë¹½¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢BiSH¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤·¤«¤â¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¼Ô¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ATARU¤Ï¡¢¼èºà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¼èºà»þ¤Ë¤ÏBiSH¤òÎ®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉáÃÊ¡¢¼èºà¤ò¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤éÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é½é¤á¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¼Ì¿¿Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÉ÷Â¯¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¡¢É÷Â¯¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÅ¹¤Ë½¢¿¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÄãÄÂ¶â¤ËÀäË¾¤·¡¢ºÆ¤ÓÉ÷Â¯¾î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆÅÙÉ÷Â¯¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤É÷Â¯¾î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ªÅ¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¼Ì¿¿¤òÍÌ¾¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¶¡¦É÷Â¯¾î¡É¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»£¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢µÒ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¡¢°ìÌö¿Íµ¤¾î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¡¢É÷Â¯¾î¤ò°úÂà¤·¤¿¤é¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ATARU¤Ï¤½¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î²¼¤Ç½¤¶È¤ò¤·¡¢¥Õ¥êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ë¡£
¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤êÏÃ¤·¡¢Ëµ¤é¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ªÅ¹Ä¹¤¬ÊäÂ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¿½¤·½Ð¤Æ¤ÎºÆ¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÍÇ¡½±¤Ã¤¿¡¢ÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸ⅢB
¼èºà¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÅ¹Ä¹¡¢¤½¤ì¤Ë»£±Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸½ÌòÉ÷Â¯¾î¤ÎµÇ»Ò¤âÆ±ÀÊ¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¾Æ¤Æù±ã²ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¡£¤È¡¢¤½¤Î»þµÞ¤Ë¡Ö¼Â¤Ï»ä¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¬¤ó¹ðÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢È·Èø¤¬¤¹¤´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤³¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸ⅢB¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¥¹¥Æー¥¸ⅢB¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸Ⅳ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤äÃÀÆ»¥É¥ì¥Êー¥¸¤Ë¤è¤ëÃÀ½Á²ó¼ý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¼ê½Ñ¤Ç¤¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¹ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤¬¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯12·î¡£¤½¤ì¤«¤é¼ê½Ñ¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¡¢Íâ23Ç¯2·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤Î4Ê¬¤Î3¤òÅ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ì¤ê¸ý¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¡© »ä¤¬¡© ¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ°Å¾¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëATARU¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÆÀ°Õ¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤ÎÉ÷Â¯¾î¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³§¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
±þ±ç¤Ã¤Æ¡© ËèÆü¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇATARU¤Î²£¤ÇÀÅ¤«¤ËÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªÅ¹Ä¹¤¬¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ØATARU¤¯¤¸¡Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1²ó500±ß¤Ç¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¯¤¸¤ÎÁ´³Û¤òATARU¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¶â³Û¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¸Ä¿Í¤Ç¤ª¸«Éñ¶â¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸¡¢Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
ATARU¤Ï¤½¤¦¤Ü¤½¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¡¢°ÂÀÅ¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤Ï¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¸µµ¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éYouTube¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£ÉÔ°Â¤ä¾ÇÁç´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¸«¤Æ¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²øÃÌ¥â¥Î¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢ATARU¤Ï¸½¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢½÷À¡ÊÉ÷Â¯¾î¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Ýー¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ÎÏÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µÉ÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤äÅ¹¤ËÄÌ¤¦ÃËÀµÒ¤Î¿´¾ð¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ATARU¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
É÷Â¯¾î¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¢¤ëËÜ
¤½¤ó¤ÊATARU¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÇ»Ò¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È»¡¤¹¤ëÎÏ¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»Ò¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¤¬¡¢Â¾¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½÷À¤¬¼«Á°¤Ç°áÁõ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤¦»£¤é¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¹¡×
¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤Î¤«¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ÎATARU¡£º¬¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤À¡£µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß²°¤ÎÉôÊ¬¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£
¡Ö´°Á´¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¶âÌÙ¤±¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Á¥ã¥ê¥ó¥Á¥ã¥ê¥ó¤È¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤ë¡£
¡Öº£¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏÅÅÇ¾¥Öー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ïºù¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤«¡¢¾ÈÌÀ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê±Ç¤¨¤ë¤«¤È¤«¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤ë¤È¸ì¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ATARU¤ÏÉ÷Â¯¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÚÅ¦¤Ò¤«¤ë¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢É÷Â¯¾î¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¿¦¶È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
ºÚÅ¦¤Ò¤«¤ë¨¡¨¡¡£É÷Â¯¾î¤À¤Ã¤¿ºÚÅ¦¤Ï1998Ç¯¡¢¡ØÉ÷Â¯¾îºÚÅ¦¤Ò¤«¤ë¤ÎÀÅªËÁ¸±¡Ù¡ÊÍÎÀô¼Ò¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£°ÊÍè¡¢É÷Â¯¾î¤È¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Çºî²È³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢2002Ç¯11·î¡¢29ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÚÅ¦¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢É÷Â¯¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ô¥ó¥µ¥í¡ÊÉ÷Â¯¾î¤¬¥Õ¥§¥é¥Á¥ª¤ò¼ç¤È¤·¤¿ÀÅª¥µー¥Ó¥¹¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÚÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É÷Â¯¾î¥Ö¥í¥°¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñÀÒ²½¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥×¥í¤¬½ñ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Àîºê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Î¥½ー¥×¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÉ÷Â¯¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ATARU¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï¹ç¤ï¤º¤ËÂàÅ¹¡£Ãë¿¦¡Ê¼ç¤ËÆüÃæ¤ËÆ¯¤¯»Å»öÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë½¢¤¤¤¿¤¬¡¢É÷Â¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËµëÎÁ¤¬°Â¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÆ¤ÓÉ÷Â¯¾î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¢¥Ø¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¿ô¥«·î¤Ç·ùµ¤¤¬º¹¤·¡¢ÂàÅ¹¡£
Ìµ¸ý¤ÇºÇ¾åµé¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë
¡Ö¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹È°ìÅÀ¡¢½÷À¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
LUNA SEA¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ä®ÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾Å¹¤À¡£¤½¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿´é¤Ä¤¤ÇñÁÀå¤Ë¸ì¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤òºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ATARU¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¶Ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÅ¹Ä¹¤¬¸ý¤ò¶´¤à¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿É÷Â¯¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×
µÇ»Ò¤ÈATARU¤ÏÇú¾Ð¡£¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¼èºà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ATARU¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ò°ì¸ý°û¤ó¤ÇºÆ¤ÓÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤Ë¤âº¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î¥½ー¥×¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç»Õ¾¢¤È¤Ê¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°úÂà¸å¡¢Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¼Ì¿¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¼Ì¿¿¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£ATARU¤¬»Õ¾¢¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÇä¤ì¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»Õ¾¢¤ÎÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ATARU¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¸ý¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ÈÌÀ¤òÅÀ¤±¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÈï¤»¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ç¤âATARU¤Ï»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»Õ¾¢¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£ATARU¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Î¸»Àô¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤Î´í¸±À¤Ï5Ç¯´Ö¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Æ°¤±¤ëÈÏ°Ï¤Î¤Ê¤«¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡×
Èë¤á¤¿Ìî¿´¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°¦µ¡¥¥ä¥Î¥óR5MarkⅡ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢º£Æü¤âATARU¤ÏÉ÷Â¯¾î¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
写真・Shutterstock
É÷Â¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó: ¡ÖÉ±¡×¤òµ±¤«¤»¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦
»³ÅÄ ¸ü½Ó
2026/1/27
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
200¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4794228239
¼Ì¤¹¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉ÷Â¯¤Î¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÞÕ¿È¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó!
´¬Æ¬¤Ë¤Ï16¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤è¤Ö9¿Í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖºîÉÊ¡×¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ!
É÷Â¯¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÀÜµÒ¶È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìÅ°Äì¼èºà¡£
½÷À¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¿Í¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¼Ì¿¿²È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËÆ¯¤¯¡ÖÉ±¡×¤¿¤Á¡¢
¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
´¬Æ¬¤Ë¤Ï¼èºà¤·¤¿9¿Í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿É÷Â¯¾î¤Î¼Ì¿¿¤ä¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Î¡È¥Ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
½¾Íè¤ÎÉ÷Â¯¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¸«Êý¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë°ìºý¡£
¡ÖÉ÷Â¯¾î¤ò¡Ö»£¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×
――¸µÉ÷Â¯¾î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー/ºî²È ¤Þ¤ê¤Æ¤ó
Àð¾ð¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¼ò°æ¤è¤·É§(¥¹¥¿¥¸¥ªMe - CELLÂåÉ½)
〝ÌÄ¤ë¼Ì¿¿¤ÎµáÆ»»Õ〟¤È¤¦¤´¤¦¹¸»Î(STUDIO ANDÂåÉ½)
¸µÉ÷Â¯¾î¼Ì¿¿²È¡¦ATARU
¸µ¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥¤¥Á¥Î¥»
〝É÷¥«¥á³¦¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß〟¡¦¥Á¥Á
¥é¥Ö¥Û½÷»Ò²ñ»£±Æ¤Î¿·À±¡¦±ü»³¤Þ¤á
ÅÎ¤ÎÅÔ¤Î〝¸÷¤ÎËâ½Ñ»Õ〟¡¦Æâ³¤µ®Ç·(Uchimi Photo OfficeÂåÉ½)
ÃÙºé¤¤Î〝½÷À¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿¦¿Í〟¡¦KOHAKU(¤³¤Ï¤¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½)
ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê〝¥¸¥ã¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¼Ì¿¿²È〟¡¦ÌëÆä
½÷À¥¹¥¿¥¸¥ª·Ð±ÄÀè¶î¼Ô¡¦¤¤¤Á¤´¤·¤ç¤é(manegeÂåÉ½)
¥ì¥¿¥Ã¥Á¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¿ð·î(Atelier JILÂåÉ½)
É÷Â¯±þ±çÃÄÄ¹¡¦¥¥Ã¥³ーËüÂÀÏº(Iwaki of DreamesÂåÉ½)
ÀÉ÷Â¯ÀìÌç¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦髙Â¼Ä¾(¤´¤¿¤ó¤À¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½êÂåÉ½)
¼óÅÔ·÷ºÇÂç¥°¥ëー¥×Áí¿ã¡¦ÞÉ±ü¼Â(¥¦¥ë¥È¥é¥°¥ëー¥×²ñÄ¹)
¶È³¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¤Þ¤¸¤á¼ÒÄ¹(¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¼Ô¡¢¸½¡¦É÷Â¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È)
〝È¢¿ä¤·¸ÜµÒ〟³ÍÆÀÂçºîÀï¡¦»³ËÜ°ìÇÏ(Hip¡Çs¥°¥ëー¥×ÂåÉ½)
ÀÉ÷Â¯¶È³¦½ÅÄÃ¡¦³Ô¶âÌÀ
〝Èï¼ÌÂÎ〟É÷Â¯¾î¤¿¤Á¡Ä¤Þ¤ê¤Æ¤ó(¥Ö¥ì¥ó¥ÀVIPÅìµþ¡¢Åö»þ)¡¢¤¢¤Þ¤Í(MÀ´¶SWITCHÃÓÂÞÅ¹)¡¢Í®ÍÕ(µÈ¸¶¡¦¥·¥ã¥Èー¥Ú¥È¥é)
É÷Â¯ÄÌ¤¤30Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÒ¡¦M