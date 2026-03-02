2025年から始まった漫才＆コント二刀流No.1決定戦『ダブルインパクト』の初代王者・ニッポンの社長が、ひょんなことからファーストキスについてトーク！ 苦い思い出に、スタジオ一同が笑った。

【TVer】「女の子連れ込んだんちゃうかな」「当時の彼女が……」新婚ケンコバ、借りっぱなし放置の大阪ワンルームマンションへ20年ぶりに入室！ 完全退去できるか……!?

『ダブルインパクト』初代王者・ニッポンの社長が、海原やすよ・ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）にゲスト出演！ 京都のレトロ建築を特集した同番組では、鴨川の近くを通ったことがある人なら一度は必ず見たことがあるであろう、築99年の登録有形文化財・鮒鶴（ふなつる）が紹介された。

京都出身の辻皓平は、鴨川の映像が流れると、「あの等間隔に座るやつやったことあります」と明かし、さらには「ファーストキス断られたこともあります」と衝撃発言！ 彼に相方のケツは、「あんなんいけるもんちゃいます!?」と即ツッコんだ。

やすともから、「ケツくんのファーストキスはどこで？」とたずねられると、ケツは「興味ないでしょ！」と照れながらも「ファーストキスは“お店”です」と回答。やすともたちがなんとなく察して笑う中、辻は「断られた？」とボケると、ケツは「いや断られへんよ！ 俺お金払ってるんやから！」と即答し、スタジオに爆笑を巻き起こした。

なお、ニッポンの社長がゲスト出演した『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）は、2月26日に放送された。同放送回では、藤崎マーケットのトキとツートライブの周平魂が京都のレトロビルを巡り歩いたほか、新婚のケンドーコバヤシが、20年も借りたまま放置している大阪のワンルームマンションを、笑い飯の西田幸治と一緒に完全撤去した。

