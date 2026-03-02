昨夏に新潟加入のスウェーデン人FWが海外移籍へ…現在は体調不良でチーム離脱中

アルビレックス新潟は2日、FWアブデルラフマン・ブーダ・サイディが体調不良により先月26日からチームを離脱していることを発表した。



また、同選手は新潟と双方合意のもと、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備を進めているとのこと。今後については正式決定後改めて発表される予定となっている。



U−19スウェーデン代表歴もあるブーダ・サイディは1999年生まれの現在26歳で、昨年夏に母国のハンマルビーから新潟へ完全移籍加入。ここまで公式戦通算16試合に出場し、明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンドではここまで3試合で起用されている。



