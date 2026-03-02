月曜正午プレーボールの強化試合で3-3の引き分け

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。月曜日の正午プレーボールという異例の平日昼間開催となった一戦は、3-3の引き分けで終了した。日中にもかかわらずライトや一塁側のスタンドを多くの観客が埋め尽くした光景に、SNS上のファンからは驚きの声が上がっている。

試合は初回、韓国代表が阪神の先発である才木浩人投手から2点を先制した。しかし2回、阪神は相手先発のクァク・ビン投手から小野寺、伏見に適時打が飛び出し3点を奪って逆転した。その後、5回に韓国のキム・ドヨン内野手が早川からソロ本塁打を放って同点に追いつき、以降は両軍ともに無得点で引き分けに終わった。

試合内容と同じく、野球ファンが驚いたのは阪神ファンの熱量あった。平日月曜日の昼間という時間帯の試合ながら、内野席などはかなり多くの阪神ファンが詰めかけ、「韓国倒せ！」などのチャンステーマも鳴り響いた。

驚きの光景を目にしたファンからは「月曜正午試合開始にも関わらず、ライトと1塁側の下段席を全部埋める阪神ファン、やっぱり凄い」「平日昼間しかも月曜日やのになんでこんなに京セラに阪神ファン集まれるんや？」「ど平日の昼間から京セラおる阪神ファン」「阪神ファンかなり多いな」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）