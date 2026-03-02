ホンダ「Re：Z」とは？

ホンダアクセスは、2018年に開催された「東京オートサロン2018」にて、「Re：Z（アールイーゼット）」というコンセプトカーを出展しました。

このモデルについて、現在はどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが復活したホンダ「Z」です！（20枚）

Re：Zは、ホンダ車専用の純正アクセサリーを開発するホンダアクセスが製作した、2シーターハッチバックです。

ベースとなっているのは2010年に発売されたホンダ「CR-Z」。製作するうえでのヒントにしたのは1970年にホンダが発売した軽自動車「ホンダZ」でした。

CR-Zはハイブリッドエンジンを搭載した、コンパクトクーペスポーツカーです。ハイブリッドカーでありながら、スポーツカーとしての走りの楽しさを両立させたことが評価され、第31回日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。

モチーフのホンダZはクーペスタイルを目指した軽自動車として登場し、特徴的な後部のガラスハッチが「水中メガネ」の愛称で多くのユーザーに親しまれました。

Re：Zの開発デザイナーはホンダZに憧れを持っていましたが、年式が古いため現実的に所有するにはハードルがありました。そこで、なんとか現代のクルマでホンダZをつくりたい、という思いで生み出したのがRe：Zだったのです。

Re：Zのコンセプトは「はじめての・ひさびさのデートカー」とし、好きな人とのんびり使うカーライフをイメージしています。

車名のReには「リラックス」「リノベーション」「リユース」「リバイバル」の4つの意味が込められました。

あえて新車販売が終了しているCR-Zをベース車に選ぶことで、中古車を仕立て直して愛着を持って乗ってほしい、という思いで製作されたとのことです。

正確なスペックは公開されていませんが、ベース車であるCR-Zのボディサイズは、全長4105mm×全幅1740mm×全高1395mm、ホイールベースは2435mm。

エクステリアは、CR-Zの後部をカスタムし、ホンダZで親しまれていた水中メガネのようなデザインのリアウインドウを再現しています。

また、ホンダアクセスが開発しているだけあって、純正部品を有効活用しているのも特徴です。

テールランプは「モビリオスパイク」の前期モデルから、ヘッドライトとフロントグリルのエンブレム（90度回転して装着）は「N-ONE」から、LEDフォグランプは「アコード」のものを採用しています。

インテリアでは、ハンドルを3代目「ステップワゴン」から、インストルメントパネルのエアコン吹き出し口をN-ONEから、チェック柄のシート表皮を二輪の「モンキー」50周年記念モデルから流用されました。

ドアミラーはイタリアのビタローニ社製、メーターはアメリカのオートメーターブランドを採用するなど、純正部品以外の部分にもこだわりを感じられるつくりです。

パワートレインは、IMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト）と、1.5リッターi-VTECエンジンを組み合わせています。

エンジンは最高出力120馬力／6600rpm・最大トルク145Nm／4800rpm、モーターは最高出力20馬力／2000rpm・最大トルク78Nm／1000rpmを発揮します。

ボディカラーは、グリントウェーブブルーメタリックの1色のみ。このカラーはスーパーカブ110などに使われている、本来二輪用のものです。

このような特徴を持つRe：Zに対し、SNSでは多く反応が見られます。

まず目を引くのは、デザインに対する反応です。「CR-Zがベースなのに、パッと見は完全に『水中メガネ』」「一周回って新しいデザイン。今のホンダ車にもこういう遊び心が欲しい」といった、ネオレトロな造形を評価する声が多く見られます。

また、中古車をベースにした点についても、「中古のCR-Zをリノベーションするという考え方がいい」「市販されないのがもったいない」「外装キットだけでも発売してほしい」といった、市販化や実生活での利用を期待するコメントも目立ちます。

反響を見るかぎり、同モデルに興味を示しているのは1970年代のクルマを知るユーザーとなっており、若者世代というよりはデートカーに乗っていた、もしくは購入を検討していた世代のためのクルマといえるでしょう。

デートカーを購入する文化が現代の若者にはあまり見られないことから、今の時代には異色を放ったクルマと言えるかもしれません。