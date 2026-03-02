フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新。過去に撮影した大野智のモノクロポートレートを公開し、反響を呼んでいる。

【画像】大野智のモノクロポートレート（全2枚）

■モノクロに浮かぶ大野智の眼差し

写真の大野は、白のニットをまとい、ラフにかき上げたようなヘアスタイル。テーブルに両腕を重ね、その上にあごを乗せるポーズで、真正面からカメラを見つめている。力みのない自然体の佇まいと、どこか深みを帯びた眼差しが印象的だ。シンプルなファッションだからこそ、表情や目元の奥行きが際立つ1枚となっている。

鈴木は投稿でこう綴った。「変化は、劣化じゃない 進化だと思う 人は、同じ場所に立ち続けることはできない 時間は平等に流れ、経験は否応なく刻まれる その積み重なりが、表情の奥行きになる」

そして、写真についても「被写体が変わるのを待つのではなく 撮る側の自分が変わることで はじめて新しい顔が立ち上がる」とし、最後は「変わり続けること それは恐れではなく、祝福だ」と締めくくった。

大野は嵐の活動が終了する5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを発表したばかり。

ファンからは「大好き」「かっこいい」「大人の色気がすごい」「変わらない瞳」「ありがとうしかない」「私の初恋」など、多くの声が寄せられている。

■椅子に座りカメラを見つめる大野智