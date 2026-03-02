¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¡¢¤ä¤µ¤¤¤È¤ª¼ò¤Ç¡£¡× VOL.06 ¥»¥í¥ê
¢¡¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¡¢¤ä¤µ¤¤¤È¤ª¼ò¤Ç¡£¡× VOL.06 ¥»¥í¥ê
Ìë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¤Ç¿Íµ¤¤ÎKANOSALA¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥ì¥·¥Ô¤òËè·î¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¢¡¡Úº£·î¤Î¤ä¤µ¤¤¡Û¥»¥í¥ê
¡Ö¥»¥í¥ê¤È¶â´»¤È¥Ï¥à¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¡×
Åß¤Î¥»¥í¥ê¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¶Ú¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ´Å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ã¥¥Ã¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤
¡ÒºàÎÁ¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ó¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë
? ¥»¥í¥ê¡§1ËÜ¡¡
? ¶â´»¡§5¡Á6¸Ä¡¡
? ¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¡§1¥Ñ¥Ã¥¯(30gÄøÅÙ)¡¡
? ±ö¡Ê¤·¤ó¤Ê¤êÍÑ¡Ë¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
?¤Õ¡Á±ö¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹MIX±ö¡Ë¡§2¿¶¤ê
¡¡¡ö¤Ê¤±¤ì¤Ð±ö¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂåÍÑ²Ä
? ¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌµÅü¡§Âç¤µ¤¸2
?¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸1
? ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡§¾®¤µ¤¸1
? ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡§¾¯¡¹
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡Ú1¡Û¥»¥í¥ê¤ÏÍÕ¤È·Ô¤òÊ¬¤±¤ë¡£·Ô¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÕ¤Ï1¡Á2Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¤È¤ë
¡Ú2¡Û¶â´»¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÃÝ¶ú¤äÍÌ»Þ¤Ê¤É¤Ç¼ï¤ò¼è¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ú3¡Û¥Ï¥à¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ½Å¤Í¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ú4¡Û¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡Ú1¡Û¡Ú2¡Û¡Ú3¡Û¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤Õ¡Á±ö¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë
¡Ú5¡Û´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤Õ¤ë
¢¡KEY POINT
Åß¥»¥í¥ê¤Ï¡¢¶Ú¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆOK¡ª¡¡ÍÕ¤Ã¤Ñ¤âºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤ÈÌ£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶â´»¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¼ï¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÙ¤«¤¤¼ï¤¬»Ä¤é¤º¡¢¤¨¤°¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡£
¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤¦¤ÈÌ£¤¬¥Ü¥ä¤±¤Ê¤¤¡£¿åÀÚ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤ÇÇö¤Þ¤é¤º¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ£¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ê¤¸¤à¡£¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
2¿Í¤¬º£Ìë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¼ò
DROP
¡ÖBOURGEONEMENT 2024¡×
KANOSALA
¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¡È¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¡£NICO¤¬Ä´Íý¡¢ISO¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¡£½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¿©´¶¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥µ¥é¥À¤òÄó°Æ
