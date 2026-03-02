軽量で扱いやすい「セパハン」装着車

スズキは、250ccのフルカウルスポーツバイク「ジクサーSF250」に新しいカラーリングを設定し、2026年3月5日に発売します。

このモデルは、スポーティなスタイリングの中に、パワフルな加速感と良好な燃費性能を両立させたフルカウルモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサーSF250」2026年モデルです！ 画像で見る（20枚）

パワートレインには、スズキ独自の油冷方式を採用した排気量249ccの単気筒4バルブSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンが搭載されています。このユニットは「SOCS」（Suzuki Oil Cooling System）と呼ばれる油冷システムが特徴で、燃焼室の周囲に設けた通路へエンジンオイルを循環させることで冷却します。

この技術により、燃焼効率の向上、軽量化、フリクションの低減が図られ、低速域から力強い加速性能（最高出力19kW／9300rpm、最大トルク22Nm／7300rpm）と、優れた燃費性能（44.5km／L）を実現しています。

車体はコンパクトなエンジンとフレームの恩恵を受け、装備重量158kgという軽量なボディを実現し、セパレートタイプのハンドルを備えることで、スポーティなライディングポジションを提供します。

足回りには、インナーチューブ径41mmのフロントフォークと、7段階のプリロード調整が可能なリアサスペンションを装備。ブレーキシステムは、前輪に300mm、後輪に220mmのディスクブレーキを採用し、ABSを標準で搭載しています。

ジクサーSF250の外観は、前傾姿勢で重心を下げたデザインが特徴で、低く構えたシルエットと大胆な面構成による流れるようなキャラクターラインが採用されおり、一目でジクサーSF250とわかる独自性のあるワイドなLEDヘッドライトにより強い存在感を放ちます。

また、ボリュームのある燃料タンクとスリムな前後二分割シートが織りなす抑揚の効いたデザインや、シャープでコンパクトなリア周りを演出するLEDテールランプ、スイングアームマウントリアフェンダーなどが、スポーティな印象をより一層高めています。

装備面も充実しており、視認性に優れたフルデジタル表示の液晶多機能メーターが採用されています。このメーターには、任意に設定した回転数でシフトチェンジのタイミングを知らせるRPMインジケーターや、ギアポジションインジケーター、オイル交換時期を知らせるオイルチェンジインジケーターなどが備わります。

さらに、ワンプッシュでエンジンを始動できるスズキイージースタートシステムも標準装備されています。

今回新たに追加される車体色は、「トリトンブルーメタリック／パールグレッシャーホワイト」、「パールグレッシャーホワイト／マットプラチナシルバーメタリック No.2」、「グラススパークルブラック」の全3色で、価格（消費税込）は52万5800円です。