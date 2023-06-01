新体制マンUに初黒星をつけられず…鎌田奮闘のパレス、４分で先制も１−２逆転負け。ブルーノが１G１A、ラクロワは天国→地獄
３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、鎌田大地を擁する13位のクリスタル・パレスが、４位のマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラフォードで対戦。鎌田はボランチに入り、カンファレンスリーグのズリニスキ・モスタル戦から２試合連続、リーグ戦では２試合ぶりに先発した。
開始直後の４分、CKからラクロワが絶妙なヘディングシュートで押し込み、パレスがいきなり先制に成功する。25歳のフランス人DFは、３日前のズリニスキ戦に続いての得点となった。
38分にはスーパーサブで結果を残して先発したシェシュコにヘディングシュートを浴びるが、古巣対戦の守護神ヘンダーソンがきっちり防ぐ。
さらに42分には、鎌田のファウルで与えたFKから、B・フェルナンデスに鋭いシュートを飛ばされるも、ヘンダーソンが好守で凌ぐ。
１−０で折り返すと、57分にラクロワがペナルティエリア内でクーニャを倒し、PKを献上してしまう。先制スコアラーの背番号５は決定機阻止で一発退場になった上、B・フェルナンデスにヘンダーソンの逆を突くキックで決められ、同点に追いつかれる。
一気に厳しい状況になったなか、65分にB・フェルナンデスの鋭いクロスから、ノッてる男シェシュコにヘッドで叩き込まれ、ついには逆転を許す。
せめて勝点１を持ち帰りたいアウェーチームだが、数的不利の状況下で中々チャンスを作れず。結局、１−２でタイムアップを迎え、パレスは逆転負けを喫した。
一方、ユナイテッドはキャリック暫定監督が就任以来、６勝１分に。新体制で好調をキープしている。
なお、中２日で強度高く奮闘した鎌田は、最終盤の85分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マンU主将の超絶精巧クロス→絶好調男が決勝弾
開始直後の４分、CKからラクロワが絶妙なヘディングシュートで押し込み、パレスがいきなり先制に成功する。25歳のフランス人DFは、３日前のズリニスキ戦に続いての得点となった。
さらに42分には、鎌田のファウルで与えたFKから、B・フェルナンデスに鋭いシュートを飛ばされるも、ヘンダーソンが好守で凌ぐ。
１−０で折り返すと、57分にラクロワがペナルティエリア内でクーニャを倒し、PKを献上してしまう。先制スコアラーの背番号５は決定機阻止で一発退場になった上、B・フェルナンデスにヘンダーソンの逆を突くキックで決められ、同点に追いつかれる。
一気に厳しい状況になったなか、65分にB・フェルナンデスの鋭いクロスから、ノッてる男シェシュコにヘッドで叩き込まれ、ついには逆転を許す。
せめて勝点１を持ち帰りたいアウェーチームだが、数的不利の状況下で中々チャンスを作れず。結局、１−２でタイムアップを迎え、パレスは逆転負けを喫した。
一方、ユナイテッドはキャリック暫定監督が就任以来、６勝１分に。新体制で好調をキープしている。
なお、中２日で強度高く奮闘した鎌田は、最終盤の85分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マンU主将の超絶精巧クロス→絶好調男が決勝弾