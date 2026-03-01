2月28日、藤岡佑介騎手が阪神12Rでの騎乗を最後に現役生活に幕を下ろし、最終レース終了後に引退式が行われた。ラストライドは17番ダノンキラウェアに騎乗し7着。レース後の阪神競馬場では、多くの関係者やファンに見守られながら引退式が実施された。

藤岡騎手は2026年度新規調教師試験に合格しており、今後は調教師として新たなキャリアを歩む。式典で藤岡騎手は「今日は遅くまで引退式を見守ってくださって本当にありがとうございます。明日からは調教師としてまたしっかりと勉強して、いい形でこの場所に戻ってこれるようにしっかりと頑張りたいと思います」とあいさつ。

【阪神12R】藤岡佑介騎手、ラスト騎乗は7着…場内から温かい拍手

調教師へ転身

さらに「どんなに嫌なことがあっても、辛いことがあっても、レースで勝って、たくさんの仲間やお客様から『おめでとう』『ありがとう』って言ってもらえるだけで、全部忘れて最高にハッピーな気持ちになれるジョッキーっていう仕事が本当に大好きでした。また生まれ変わっても一緒にジョッキーになりたいと思います。本当に長い間ありがとうございました」と、騎手人生への思いと感謝を語った。

騎手としての歩みを終え、新たな立場で競馬界に携わる藤岡騎手。次なる舞台での活躍が期待される。