

――――――――――――――――――― 3月 2日 (月) ――

◆国内経済

・2月新車販売 (14:00)

・2月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国市場休場

・ドイツ2月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏2月製造業PMI[確報値] (18:00)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (23:00)

・米国2月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国2月ISM製造業景気指数 (3日0:00)

・世界最大級のモバイル見本市｢MWC (モバイル・ワールド・コングレス) ｣が開催 (スペイン・バルセロナ、～5日)



――――――――――――――――――― 3月 3日 (火) ――

◆国内経済

★1月完全失業率 (8:30)

★1月有効求人倍率 (8:30)

★10-12月期法人企業統計調査 (8:50)

・2月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が2月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、タイ市場休場

・ユーロ圏2月消費者物価指数 (19:00)

【海外決算】

[米]クラウドストライク・ホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇住友電設 <1949> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月 4日 (水) ――

◆国内経済

・2月消費動向調査 (14:00)

・東京高裁が旧統一教会の解散命令請求の可否決定

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月製造業PMI (10:30)

・中国2月非製造業PMI (10:30)

・中国2月RatingDog製造業PMI (10:45)

・中国2月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ2月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏2月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏1月失業率 (19:00)

・ユーロ圏1月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国2月ADP雇用統計 (22:15)

・米国2月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国2月ISM非製造業景気指数 (5日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (5日0:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (5日4:00)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・米アップル が新製品発表イベントを開催

【海外決算】

[米]ブロードコム /[独]アディダス

◆新規上場、市場変更 など

〇富士山マガジンサービス <3138> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇日本オーエー研究所 <5241> ：名証Ｎ→名証Ｍ



――――――――――――――――――― 3月 5日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月小売売上高 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国10-12月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)

・米国1月輸入物価指数 (22:30)

・米国1月輸出物価指数 (22:30)

・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (6日2:00)

・ネパール総選挙

★中国全人代 (全国人民代表大会) 開幕

・ワールド・ベースボール・クラシック (WBC) (～17日)

【海外決算】

[米]コストコ・ホールセール 、マーベル・テクノロジー 、クローガー /[独]メルク/[中]JDドット・コム



――――――――――――――――――― 3月 6日 (金) ――

◆国内経済

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏10-12月期GDP[確報値] (19:00)

★米国2月雇用統計 (22:30)

★米国1月小売売上高 (22:30)

・米国12月企業在庫 (7日0:00)

・米国1月消費者信用残高 (7日5:00)

・ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック (～15日)

◆新規上場、市場変更 など

〇ヤスハラケミカル <4957> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月 7日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月 8日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・石川県知事選投開票

◆国際経済ｅｔｃ

・米国が夏時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



