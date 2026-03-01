中村江里子アナ、25年愛用のワンショルブラウス＆ショーパン全身コーデ披露「大人の魅力」「脚の長さに驚愕」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの中村江里子が2月28日、自身のInstagramを更新。長年愛用しているというブラウスにショートパンツを合わせたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「脚の長さに驚愕」ワンショル＆ショーパン全身コーデ
中村は「ヴァカンススタイル 大好きな @loewe の25年愛用しているブラウスにショートパンツ」とつづり、動画を投稿。屋外のデッキで全身が映るように撮影されており、ボリュームのある片袖が特徴的な白のワンショルダートップスからは美しい肩のラインが、ベージュのショートパンツからは、スラリと伸びた脚のラインがのぞいている。
中村は動画の中でも「25年前から大好きで大切に大切に使っているLOEWEのブラウスです」と愛用のブラウスであることを明かし、「とても景色のいいプールがあるので、そちらにいってきまーす」と軽やかに動画を締めくくっている。
この投稿に「25年前の服を大切に着こなしていて素敵」「ショートパンツから伸びる美脚が眩しい」「脚の長さに驚愕」「ワンショルダーのデザインがお洒落」「大人の魅力」「スタイル抜群」「美脚に目が釘付け」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆中村江里子、ワンショルダートップスのブラウス姿披露
◆中村江里子の投稿に反響
