[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](アシさと)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 16 山本透衣

DF 2 梅木怜

DF 3 孫大河

DF 20 ロドリゴ・ソウザ

DF 24 竹内悠力

MF 5 新井光

MF 8 駒井善成

MF 14 森晃太

MF 17 持井響太

MF 33 笹修大

FW 44 林誠道

控え

GK 1 立川小太郎

DF 23 イ・ヨンジュン

DF 29 丸山大和

MF 6 梶浦勇輝

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 25 佐藤璃樹

MF 38 馬越晃

FW 11 ウェズレイ・タンキ

監督

倉石圭二

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 3 加藤徹也

DF 24 森璃太

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 25 藤原奏哉

MF 28 島村拓弥

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

控え

GK 71 内山翔太

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 38 森昂大

MF 7 大西悠介

MF 13 落合陸

MF 22 新井泰貴

MF 40 石山青空

FW 99 小野裕二

監督

船越優蔵