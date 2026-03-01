今治vs新潟 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](アシさと)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 20 ロドリゴ・ソウザ
DF 24 竹内悠力
MF 5 新井光
MF 8 駒井善成
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
FW 44 林誠道
控え
GK 1 立川小太郎
DF 23 イ・ヨンジュン
DF 29 丸山大和
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 25 佐藤璃樹
MF 38 馬越晃
FW 11 ウェズレイ・タンキ
監督
倉石圭二
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 加藤徹也
DF 24 森璃太
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 25 藤原奏哉
MF 28 島村拓弥
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 71 内山翔太
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 38 森昂大
MF 7 大西悠介
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
FW 99 小野裕二
監督
船越優蔵
