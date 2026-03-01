岡田紗佳、ベアトップドレスで美デコルテ披露「セクシー」「憧れの体型」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が2月28日、自身のInstagramを更新。ベアトップドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「セクシー」胸元大胆披露のベアトップ衣装姿
岡田は「今日は麻雀格闘倶楽部UNION、麻雀ファイトガール、麻雀格闘倶楽部Spと渡り歩く予定です」とコメントし、自身が参戦するオンラインゲームのスケジュールを報告。「たくさん同卓しよう！」とファンへ呼びかけ、チェック柄のベアトップドレス姿を披露した。ソファーに座り、美しいデコルテを強調したドレスにシルバーネックレスを合わせた姿を見せている。
この投稿にファンからは「ベアトップ姿が素敵すぎる」「セクシー」「憧れの体型」「同卓したい」「美しすぎる」「ドレスがとてもお似合い」「ビジュアルが最高に仕上がってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆岡田紗佳、美デコルテ際立つベアトップドレス姿披露
◆岡田紗佳の投稿が話題
