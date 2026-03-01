【明治安田J2・J3百年構想リーグ】ジュビロ磐田 0−0（PK5−3） 福島ユナイテッドFC（2月28日／ヤマハスタジアム）

【映像】弾ける笑顔で「パネンカ」

ジュビロ磐田のホームゲームに舞い降りた17歳アイドルが、驚きのキックと弾ける笑顔でファンを虜にした。「モーニング娘。'26」のメンバーである弓桁朱琴さんが、試合前のキックインセレモニーで披露した“パネンカ風”の一撃が話題を呼んでいる。

2月28日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグのジュビロ磐田対福島ユナイテッドFCの一戦。この日、ヤマハスタジアムのピッチに登場したのは、静岡県浜松市出身で昨年10月から「浜松市やらまいか大使」を務める弓桁さんだった。

サックスブルーのユニホームに身を包んだ弓桁は、まず主審に花束を贈呈。続くキックインセレモニーでは、サイドライン際に立つと、満面の笑顔を見せながら右足でボールをキックした。すると、ボールはグラウンダー（ゴロ）ではなく、ふわりと浮き上がるパネンカのような軌道になり、スタジアムからは大きなどよめきが沸き起こった。

その後は磐田の集合写真に収まったり、さらにハーフタイムにはピッチを一周し、スタンドのファンに向けて満面の笑顔を振りまいたりするなど、スタジアムの熱気を大いに高めた。

「げったーがサッカーファンに見つかった」の声も

このチャーミングな姿とまさかのキックインは、SNS上でも話題に。ファンからは「元気でかわいかったな〜」「笑顔が素敵でした」「サックスブルーめっちゃ似合う」「かんわいっ」「眩しすぎる」「立ち姿がいい」「日ハムのキツネダンスの時も思ったが、弓桁朱琴さんのスポーツ関連の仕事の時のビジュめっちゃいいな！」とそのビジュアルを称賛する声が殺到した。

また、驚きのキックの軌道には、「キックインセレモニーでなぜかパネンカをかまして会場をどよめかせる俺たちの弓桁朱琴」「見事なキックイン」「ちょっと浮いたね」といった称賛もあった。

さらに、「若い時の上戸彩に似てる」「モー娘にこんな可愛い子いたの？」「げったーかわいい」「げったーがサッカーファンに見つかった」「弓桁朱琴ちゃんは勝利の女神」と、“げったー”の愛称で親しまれる17歳の魅力がサッカー界隈にも広く知れ渡る形となった。

なお、試合は白熱の展開の末にスコアレスドローで90分を終えたが、磐田がPK戦を5−3で制して福島を下した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J2・J3百年構想リーグ）

