遅延「1時間」程度が迂回の目安

「乗りものニュース」では、2026年2月4日（水）から2月13日（金）にかけて読者アンケートを実施しました。アンケートでは、「列車の運転見合わせや遅延」に関する意見を募集し、駅で電車が「運転見合わせ」または「大幅な遅延」となっている場合、迂回するのか、復旧を待つのかなどの対応について聞きました。

【首都圏ならではのルートも】これが列車遅延時の「迂回ルート」です（画像）

アンケートの結果、48.1％が「遅延の程度によって迂回する」と回答。「運転見合わせならば迂回」は26.6％で、大幅な遅延や運転見合わせの際に迂回を選択する人は7割以上を占めました。

一方で、「とにかく復旧を待つ」（7.6％）、「遅延でも必ず迂回する」（6.3％）と、状況にかかわらず待機または迂回を選ぶ人は少数派となりました。

また、復旧を待つ場合に許容できる時間を聞いたところ、「10分未満」が15.2％、「30分未満」が46.8％でした。「1時間程度なら待つ」は20.3％でしたが、「2時間程度でも待つ」は3.8％にとどまりました。

おおむね30分程度までは待機を選択する人が多いものの、1時間が迂回か待機かを判断する一つの目安となっている傾向がうかがえます。

迂回時の手段としては、86.1％が「他の鉄道路線」を利用すると回答。バスは3.8％にとどまりました。

また、シェアサイクルを利用するとの意見もあり、「（登戸あたりで）電車内で『動かない』とアナウンスがあり、外を眺めたとき、レンタルサイクルを立ち漕ぎで都心へ向かう人を見かけた」（50代・男性・首都圏在住）といった目撃談や、「秋葉原から永田町まで（約25分）移動した」（50代・男性・首都圏在住）という体験談も寄せられました。

「並行競合路線（種類は問わず）」（40代・男性・九州沖縄在住）

「所要時間や料金を考え、他の鉄道路線、バス、タクシー、徒歩など、その時の状況に応じて臨機応変に迂回ルートを考える」（60代・男性・首都圏在住）

ただし、直通運転が多く実施されている首都圏では、1路線のトラブルが広範囲に波及することも少なくありません。

たとえば湘南新宿ラインについては、「埼京線だけでなく宇都宮・高崎方面からの影響も受ける。湘南新宿ラインが遅れると横須賀線や東海道線にも遅れや発車順序の変更などが生じる」（男性・首都圏在住）との指摘がありました。

こうしたケースでも、主な迂回手段は他の鉄道路線であり、とりわけ首都圏では並行する路線の利用が増える傾向にあります。

郊外なら私鉄、都心なら地下鉄を使え！

「首都圏は代替ルートが複数あり便利だが、相互直通運転が多いため、遠方のアクシデントが広範囲に及ぶのが問題ですね」（60代・男性・首都圏在住）

「京浜東北線で埼玉のトラブルを神奈川に持ち込まないでほしい」（50代・男性・首都圏在住）

「横須賀線は、千葉方面や湘南新宿ラインなど多方面の影響を受け、しょっちゅう遅れる」（50代・男性・首都圏在住）



東京メトロ丸ノ内線（画像：写真AC）



湘南新宿ラインや上野東京ラインといった直通運転路線は利便性を大きく向上させる一方、運転見合わせや遅延の影響も受けやすいというデメリットも、一定程度知られているようです。

並走する路線については、「振替輸送をしても、そちらも激しく混雑する」（50代・男性・首都圏在住）と、利用者が一斉に集中する実態も指摘されました。そのため、「トラブル時に上野東京ラインの東京〜上野間の直通を止めるのではなく、トラブル区間に応じて高崎線・宇都宮線を品川折り返し、あるいは東海道線を上野折り返しにしてほしい」（50代・男性・首都圏在住）との具体的な運行方法の提案も寄せられています。

また、たとえば横浜方面から都心へ向かうJRのダイヤが乱れた場合に、並行する京急・都営浅草線、あるいは藤沢から小田急江ノ島線に乗るといったように、私鉄への迂回をする人も多くいます。その際は「少し歩くだけで迂回の可能性が広がる」（40代・男性・首都圏在住）というように、“やや離れた”乗り換えポイントへ徒歩で連絡することがカギになるケースもあるようです。

「赤羽駅（JR）→赤羽岩淵駅（東京メトロ南北線）」（50代・男性・首都圏在住）

「新宿駅（JR）→新宿三丁目駅（東京メトロ丸ノ内線・副都心線、都営新宿線）や新宿西口駅（都営大江戸線）」（60代・男性・首都圏在住）

「目的地を東京駅（JR）から二重橋前駅（東京メトロ千代田線）や大手町駅（東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線、都営三田線）に変更」（10代・男性・首都圏在住）

さらに、新宿〜東京間など通常はJRを利用する区間についても、同区間を大回りする東京メトロ丸ノ内線で迂回するケース（50代・男性・首都圏在住）など、幅広い選択肢が示されています。

ただし、「利用者数の多さの割に、並行する代替路線まで徒歩で移動するのが難しい」（60代・男性・首都圏在住）との声も挙がったのが、JR中央線です。

「武蔵小金井（バス）→小平（西武新宿線）→新宿方面へ」（50代・男性・首都圏在住）

「武蔵小金井→立川（南武線）→川崎（東海道線・上野東京ライン）→東京」（60代・男性・首都圏在住）

北側には西武新宿線、南側には京王線などが並行しているものの、実際に寄せられた迂回ルートは、バス併用や、大きく遠回りする乗り換えが必要な例が中心でした。