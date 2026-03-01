imaseが3月8日放送のTBS日曜劇場『リブート』第7話にゲスト出演することが決定した。

imaseが演じるのは、行き場を失くしてNPO法人“しぇるたー”に保護されている富樫雅樹。永瀬廉演じる冬橋らが面倒を見ている少年のひとりで、第7話で起こる事件に関わってくるという。なお、imaseは2025年8月4日よりアーティスト活動を休止中だが、本作の撮影は活動休止前に行なったものだとのこと。

以下にimaseのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「妻殺害の濡れ衣を着せられた早瀬が、真犯人を追うために裏社会と繋がる儀堂になりすまして生きていく、そんな物語がとても面白くて、毎話ごとの目まぐるしい展開にも引き込まれました。

その作品の中で、富樫役を演じさせていただきました。

自分の中の正義を抱えながらも止めることができない、歯止めが効かない富樫は、優しさと狂気が同居している魅力的なキャラクターだと感じました。

拙い演技ではありますが、見ていただけたら嬉しいです！」

──imase

◆ ◆ ◆

■日曜劇場『リブート』

放送日時：2026年1月18日(日)スタート

※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)

▼スタッフ

製作著作：TBS

脚本：黒岩勉

主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)

音楽：大間々昂 木村秀彬

プロデュース：東仲恵吾

協力プロデュース：國府美和

演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃

▼出演者

早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平

幸後一香：戸田恵梨香

冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)

足立 翼：蒔田彩珠

寺本恵土：中川大輔

霧矢直斗：藤澤涼架

幸後綾香：与田祐希

マチ：上野鈴華

寄居 俊：藤田ハル

早瀬拓海：矢崎滉

リッカ：あかせあかり

早瀬 陸(リブート前)：松山ケンイチ

桑原 瞳：野呂佳代

菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)

安藤：津田篤宏(ダイアン)

真北正親：伊藤英明

三上章大：池田鉄洋

海江田 勇：酒向芳

儀堂 麻友：黒木メイサ

早瀬良子：原田美枝子

合六 亘：北村有起哉

▼第7話ゲスト

富樫雅樹：imase

猪狩 脩介：丸山ゴンザレス

■楽曲「青葉」

2026年2月27日(金) 配信リリース

配信リンク：https://imase.lnk.to/aobaPR

※映画『花緑青が明ける日に』主題歌

