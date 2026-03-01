【来週のばけばけ あらすじ】トキ、ランとの交流を深める ヘブンはアメリカから手紙届く
【モデルプレス＝2026/03/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」が、3月2日から6日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）は熊本でラン（蓮佛美沙子）と出会い、交流を深める。ヘブン（トミー・バストウ）と同じく西洋人の夫ロバート（ジョー・トレメイン）をもつラン。英語もできるランをトキは慕っていく。
そんなある日、ヘブンの元に一通の手紙がアメリカから届く。その差出人はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）だった。日本を離れ、世界を巡って各地の滞在記を書いてほしいという依頼に、ヘブンは魅力を感じる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第22週／3月2日（月）〜6日（金）放送
