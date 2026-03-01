水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年3月の運勢

【今月の運勢・2026年3月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

自分のうさぎタイプを調べる

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢目標に手が届く！これまで積み重ねてきたことを継続すると◎

小さな新しい目標を立てたり、継続してきたことをもうひとがんばりしたりすると、望む形に近づくことができます。そのためには、周囲との協力体制を整えることが大事。あいさつや雑談など、日ごろからコミュニケーションをとって良好な関係を保ちましょう。一方で、まわりの反応を気にしすぎる傾向も。人の意見に流されて、不本意な選択や決断をしないように注意。これまで積み重ねてきたことも、急に変えたり手放したりしないほうが、よりよい流れに乗れるでしょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢パワフルなエネルギーに満ちた月。時間を効率的に使って

予定がどんどん埋まりやすい時期。限られた時間をうまく使うためにも、生活全体をタイパ重視に切り替えて。仕事や家事のむだを見直し、効率よく動ける予定の立て方、仕組みを整えましょう。周囲とペースが合わないときは、無理に合わせず、単独行動を選んだほうがチャンスをつかめます。物事を押し進めるパワフルなエネルギーのある月なので、特に昨年末から今までに手応えを感じている取り組みは、勢いをつけて続けると◎。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢生活の質をアップデート！継続してきたことに光が当たる

大きな変化、新しい挑戦を求めるより、今ある環境を整えて“生活の質”を上げるための工夫をすることが開運につながります。生活のリズムを整える、小さな習慣を見直す、収支のバランスを整えるなど、身の回りをアップデートするほど心も運気も安定するでしょう。また、これまで続けてきたことに光が当たりやすいとき。時間をかけて向き合ってきたことを形にするため、努力しましょう。そんなあなたを見守っていた人たちとの信頼関係も深まります。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢コミュニケーション運が良好。よくばらず今ある幸せを享受して

人との関わり合いから思いがけないチャンスが生まれます。あなたの言葉が相手に届きやすく、いい形でまとまりやすいので、話し合いや交渉は◎。むずかしいテーマや避けてきた問題にも向き合ってみて。気になる相手にも素直にアプローチできるはず。ただ、満たされるほど「もっとほしい！」という気持ちがふくらみやすい傾向も。よくばるとせっかくの幸運が小さくまとまってしまうので、今ある幸せをていねいに受け取り、まわりとシェアする気持ちと行動で、運気をさらに育てましょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢やる気がみなぎるとき。こまめなリフレッシュも忘れずに

“情熱”と“休息”のバランスを取ることが今月のテーマ。好奇心ややる気が高まり、好きなことに一直線に向かいやすい時期です。ただ、ひとつのことに夢中になりすぎたり、気に入った相手に接近しすぎたりする傾向もあるので、やり過ぎや行き過ぎには注意を。またストレスを抱え込みやすい暗示もあるため、現実から離れられる趣味やスポーツなどでこまめにリフレッシュを。心の余裕が運気を整えてくれます。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢好きな分野を追求すると運気アップ。無理にがんばらず周囲の助けを借りて

“興味の深掘り”が開運アクション。好きな分野を追求するほど新しいつながりが生まれ、そこから次の展開へと広がっていきます。マニアックなものにハマるほどおもしろい展開が生まれそう。年始から続いているモヤモヤが落ち着き、ホッとできる時間が増える一方で、気が緩みやすく、勢いをつけてがんばるには少し不向き。困難なことも無理に自力でどうにかしようとせず、周囲の助けを素直に受けるほうが物事はスムーズに進むでしょう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢人が集まるところに出かけよう！仲間たちと楽しい展開が

楽しい仲間と出会え、ウキウキする出来事が増えそうです。遊びや趣味の場など、たくさん人が集まるところには積極的に出かけてみて。特に笑いのツボやテンポの合う人とは、いい関係を築ける予感。仲間の後押しがあれば、これまで一人では踏み出せなかった挑戦にも自然と挑めるはず。ただし行動範囲が広がるぶん、外出や交流が増えて出費がかさみ、気疲れも溜まりやすいので、予定が続くときほど休息を意識しましょう。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢“未来の設計図”を描こう！能動的に動くほど選択肢が広がる

3月は、未来の設計図を描き直す分岐点。流れに身をまかせるより、自分の意志で選びとる姿勢が大切。あなたが主導して環境を整えていくほど、未来への選択肢も広がっていきます。ときには周囲を大きく変える必要が出てきたり、ふりだしに戻るような出来事が起きたりするかもしれません。しかし、その出来事こそ、あなたの土台を強くします。ここで向き合ったこと、取り組んだことは、後々の飛躍にしっかりつながっていきますよ。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢流れに身をまかせて。計画は形にする前に下地を整えよう

自分発信の新しい挑戦よりも、“流れに乗る”ほうがチャンスを引き寄せられるとき。周囲の提案に耳を傾けたり、頼まれごとを引き受けたりすると◎。思いがけず楽しめたり、そこから新しい展開が生まれたりすることも。一方で、温めてきた計画を動かしたい気持ちも高まりそうですが、今はまだスタートの時期ではありません。今月は準備に集中を。リサーチを深め、必要な人に相談し、下地を整えることで好機に備えましょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢違和感を覚えたらシフトチェンジを。初めての体験も◎

日常の中でふと感じる違和感は、生活や自分自身を見直すサイン。これまで好きだったことに気持ちが向かわなくなったり、同じやり方ではうまくいかなくなったりしたら、今の自分に合うスタイルを探してみて。また新しい場所に行く、初めての体験をするなど、環境を変える行動は気持ちをリフレッシュさせてくれます。肩の力を抜き、気楽に過ごすことも、この時期には大切な時間です。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



