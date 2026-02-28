TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』メインビジュアル第2弾・メインPV第2弾公開！OPテーマはシャイトープ「リフレイン」、EDテーマはasmi「あわ」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

第29回電撃小説大賞「大賞」を受賞し、読書メーターOF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門1位、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」1位を獲得した『レプリカだって、恋をする。』。

身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋を描く青春群像劇が、2026年4月7日（火）より、TOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送開始。

放送日決定に伴い、メインビジュアル第2弾とメインPV第2弾を公開。PV内で音源が初披露となる主題歌情報も解禁し、OPテーマはシャイトープ「リフレイン」、EDテーマはasmi「あわ」に決定した。

●主題歌情報

OPテーマ

シャイトープ

「リフレイン」

作詞・作曲：佐々木想 編曲：花井諒・シャイトープ（Sony Music Labels）

＜シャイトープ コメント＞



今回、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。

青春と恋愛の難しさと素晴らしさを、ナオに改めて教えられた気がしました。リフレインという楽曲は、海の青さを背に大切な誰かを待っていたくなるようなこの作品にぴったりの楽曲だと思います。アニメと共に、この楽曲も楽しんでもらえると嬉しいです。

EDテーマ

asmi

「あわ」

作詞・作曲・編曲：⌘ハイノミ（Echoes / Sony Music Labels）

＜asmiコメント＞



今回エンディングテーマという形で作品に携わらせていただくこととなり、心から嬉しく、有難く思っております。

私自身幼少期から読書が大好きで、音楽か小説かという学生時代を過ごしてきたので、ナオのことを身近な友だちのように思いながら「あわ」のレコーディングに臨むことができました。原作で描かれていた細かな心の機微や潮風の香り漂う空気感がアニメでどう表現されていくのか、私も一視聴者としてとっても楽しみにしています。是非、エンディングまでお楽しみいただけると嬉しいです！

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

2026年4月7日（火）よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始。

TOKYO MX 4月7日（火）毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ4月7日（火）毎週火曜24:45〜

テレビ愛知4月7日（火）毎週火曜26:05〜

KBS京都4月7日（火）毎週火曜24:30〜

サンテレビ4月7日（火）毎週火曜24:30〜

AT-X 4月7日（火）毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 4月7日（火）毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

●イベント情報

「AnimeJapan2026」KADOKAWAブースステージ

2026年3月28日(土)〜29日(日)開催「AnimeJapan 2026」にて、KADOKAWAブースでのスペシャルステージの実施します。

新規キャスト解禁に伴い追加で高田憂希・日高里菜の出演も決定いたしました。

3月28日（土）11:20〜11:50

会場：KADOKAWAブースステージ

出演：諸星すみれ(ナオ/愛川素直役)/鈴木崚汰(真田秋也役)/高田憂希(広中律子役)/日高里菜(佐藤梢役)

AnimeJapan 2026 KADOKAWA特設サイト

https://kadokawa-animation.jp/animejapan2026/

オンライン＆静岡トークショー付き第1話先行上映会

3月22日(日)にて、オンライン＆静岡トークショー付き第1話先行上映会開催決定！

オンライン上映会では、YouTube公式チャンネル「 KADOKAWAanime」にて第1話を無料先行配信を実施！

静岡トークショー付き上映会は、現地で第1話の上映をお楽しみいただけるほか、原作・榛名丼先生と木村隆一監督によるトークショーもご覧いただけるプログラムとなります。完全無料参加で抽選で80名様をご招待。

静岡トークショー付き上映会参加抽選

https://animate-ticket.com/events/78

開催時間：3月22日(日)17:00開演

開催場所：静岡市役所コミュニティ＆ダイニングスペース茶木魚（ちゃきっと）

登壇者：榛名丼（原作）、木村隆一（監督）

＜シャイトーププロフィール＞

Vocal/Guitar佐々木想、Bassふくながまさき、Drumsタカトマンダからなるスリーピースバンド。

2022年6月、京都の大学時代の仲間で結成。2023年4月にリリースした「ランデヴー」が注目を集め、同年8月にSpotifyバイラルトップ50の1位を獲得。ストリーミング総再生回数は3億回を突破している。主要大型フェスに多数出演するなど精力的にライブを行い、2024年7月にメジャーデビュー。温かく優しい演奏、時に奏でる激しいロックンロール、Vo./Gt.佐々木想による力強く美しい歌声、日々の葛藤や恋心への向き合う心情を素直に表現した繊細な歌詞が魅力。

＜asmiプロフィール＞

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

「PAKU」やMAISONdesに参加した「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし”SNSで最も使われる歌声”と呼ばれた。「うる星やつら」や「ポケットモンスター」をはじめ数々のTVアニメのテーマソングも担当しており、2025年は「日々は過ぎれど飯うまし」や「カッコウの許嫁Season2」OPを担当。

2026年6月より韓国含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

