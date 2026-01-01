有事にも日常にも寄り添うフェーズフリーホテルが誕！HOTEL R9「The Yard 牛久」

茨城県牛久市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 牛久」が2026年3月22日に開業します。

工場や物流拠点が集まるエリアに近く、出張の滞在先として使いやすい立地です。

平時は宿泊施設として、有事にはレスキューホテルとして活用されるフェーズフリー型ホテルとして注目されています！

HOTEL R9 The Yard「牛久」

開業日：2026年3月22日（日）予約受付開始：2026年3月13日（金）15:00所在地：茨城県牛久市田宮2-66-13客室数：44室客室構成：ダブルルーム38室／ツインルーム6室客室面積：13m2駐車台数：44台（無料）料金：ダブル 1名6,200円／泊〜・2名8,700円／泊〜料金：ツイン 1名6,200円／泊〜・2名9,700円／泊〜

R9 HOTELS GROUPは、2017年からホテル事業を展開し、ロードサイドや駅徒歩圏を中心に出店を広げているホテルグループです。

HOTEL R9 The Yardシリーズは、建築用コンテナモジュールを活用した独立客室型ホテルとして全国展開を進めています。

牛久の新店舗はグループ137店舗目、The Yardシリーズ129店舗目で、茨城県内では17店舗目の出店です。

立地の使いやすさとレスキューホテル機能の両立

つくば牛久ICから車で約10分牛久阿見ICから車で約15分谷田部ICから車で約15分JR常磐線 牛久駅から徒歩約10分牛久駅からタクシー約3分

外観は黒いコンテナと赤い縦パネルのコントラストが印象的で、ロードサイドでも視認しやすいデザインです。

白線で区切られた駐車スペースが広く確保され、車移動が中心の出張や連泊でも使いやすい構成です。

客室は隣室と壁を接しない独立構造のため、静けさとプライバシーを確保しやすいつくりです。

13m2の室内にはベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機を備え、シンプルながら滞在機能をしっかり押さえています。

牛久市内の工業エリアや物流拠点へのアクセスに加え、「牛久シャトー」「牛久大仏」など観光スポットにも移動しやすい立地です。

有事には客室を被災地へ移設して避難施設や医療関連施設として活用するレスキューホテル運用を想定している点も、このシリーズならではの特徴です。

同シリーズは2026年2月1日時点で全国123店舗4,704室を運営しており、平時と非常時の両方で機能するホテルインフラとして実績を重ねています。

出張の拠点としての実用性と、地域の防災力を高める仕組みを同時に備えたホテルは、これからの宿泊施設選びで注目したいテーマです。

牛久エリアで車移動しやすい滞在先を探している人にも、フェーズフリーの考え方に関心がある人にも、チェックしておきたい新拠点です。

有事にも日常にも寄り添うフェーズフリーホテルが誕生！

HOTEL R9「HOTEL R9 The Yard 牛久」の紹介でした。

よくある質問

Q. HOTEL R9 The Yard 牛久の開業日はいつですか？

2026年3月22日（日）に開業予定です。

Q. 予約受付はいつから始まりますか？

2026年3月13日（金）15:00から予約受付開始です。

Q. 客室数と駐車台数は何台ですか？

客室数は44室で、駐車場は普通車・軽自動車あわせて44台分が無料で用意されています。

