2026年2月27日、パスコが運営するWebメディア「地球の学校」に、空き家問題と地域の未来を考える新しい学び記事が公開されました。

今回の更新では、1本の学び記事に加えて2月公開分の編集室ブログ8件もそろい、社会課題を多角的に追える構成になっています。

日常の風景から課題を見つけて、まちづくりの視点までつなげる読み方がしやすい特集です。

地球の学校「空き家問題と2月公開コンテンツ総覧」

告知公開日：2026年2月27日学び記事公開日：2026年2月24日2月公開ブログ本数：8件パスコ創業年：1953年

パスコは、GISや航空測量を基盤に空間情報サービスを展開する企業です。

同社は人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などで取得したデータを解析し、社会課題の解決に生かす事業を続けています。

「地球の学校」は、そうした知見を生活者向けに翻訳し、社会課題を自分ごととして学ぶためのWebメディアです。

今回の主軸記事「増え続ける空き家から地域社会をどう守る？」では、治安、景観、住環境の悪化という身近な問題を出発点に、地域資源としての活用まで視野を広げています。

空き家問題を「困りごと」で終わらせず、地域ぐるみの取り組みで未来のまちづくりへ接続する設計が、この特集の核になっています。

編集室ブログ8件で読み解く地域課題の広がり

2月ブログ掲載期間：2026年2月1日〜2026年2月25日2月公開本数：8件最終掲載日：2026年2月25日最初の掲載日：2026年2月1日

2月の編集室ブログは、空き家予備軍、冬の富良野、野生動物、城巡り、自動運転、執筆習慣、文化財、電磁波という8つの切り口で構成されています。

「気づけば実家が“空き家予備軍”に。」のように、家庭単位の話題から社会構造へ視線を伸ばすテーマ設計が目立ちます。

「忍城の先にあった地域のストーリー」は、歴史資産を観光情報として消費するのではなく、地域の記憶として捉え直す導線をつくっています。

掲載写真には、白壁と黒瓦の対比が映える城郭建築と石垣の基壇が収まり、地域の時間層を読み取れるビジュアルになっています。

「未来だと思っていた自動運転タクシーは、すでに都市を無人で走っていた」は、技術実装が生活圏に入り込む速度を実感しやすいテーマです。

先端センサーを搭載した車両の風景は、遠い未来像ではなく、足元のまちで進む変化を具体化する記号として機能します。

「文化財だからこそ、簡単には直せない」は、保存と利活用のバランスを考える視点を加え、地域運営の難しさを丁寧に可視化しています。

2月分の8本を通読すると、単発トピックの寄せ集めではなく、地域課題を観察して次の行動に変えるための学習動線が見えてきます。

「地球の学校」の強みは、課題の説明で終わらず、暮らしの現場に戻して考えられる粒度で情報を組み立てている点です。

空き家の増加、歴史資源の継承、移動技術の進化を同じ地平で読むことで、未来のまちづくりを立体的に捉えやすくなります。

社会課題を学ぶ入口としても、継続して追う学習メディアとしても、2月更新は密度の高い回になっています☆

【社会課題を知って未来のまちづくりまでつながる学び特集！

地球の学校「空き家問題と2月公開コンテンツ総覧」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回告知された学び記事はいつ公開されましたか？

学び記事「増え続ける空き家から地域社会をどう守る？」は2026年2月24日に公開されています。

Q. 2月の編集室ブログは何本公開されていますか？

2026年2月は合計8件の編集室ブログが公開されています。

Q. パスコはいつ創業した企業ですか？

パスコは1953年に航空測量事業者として創業した企業です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 社会課題を知って未来のまちづくりまでつながる学び！地球の学校「空き家問題と公開コンテンツ総覧」 appeared first on Dtimes.