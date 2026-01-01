学年別でお金の判断力をしっかり育てる教材！中央ろうきん「新・大人社会へのパスポート6 きみならどっち？」

中央ろうきんが、小学生・中学生向け金融教育教材「新・大人社会へのパスポート6」を一般公開しました。

家計管理と消費者トラブルを軸に、学年ごとの理解度に合わせて学べる設計が特徴です。

日常の買い物や契約に直結する判断力を、短時間で反復しながら身につけられる教材になっています。

中央ろうきん「新・大人社会へのパスポート6」

一般公開日：2026年2月20日教材形態：DVD・ワークブック学年区分：4区分（小1・2／小3・4／小5・6／中学生）動画尺：各6〜7分

中央ろうきんは、預金・融資・資産形成などお金に関する相談を扱う金融機関です。

同金庫はCSR活動の一環として、若年層の金融リテラシー向上に向けた教材制作を継続しています。

今回公開された第6弾は、子どもが日常で出会うお金の選択を自分で考える力に焦点を当てた内容です。

学年別4区分で無理なく進める学習設計

対象区分：小学校低学年・中学年・高学年・中学生区分数：4区分

同教材は年齢差による理解のギャップを埋めるため、学年ごとに内容を切り分けています。

同じテーマでも言葉の難易度や問いの深さが段階化されるため、授業やワークショップで導入しやすい構成です。

学校現場では、学級単位の進行に合わせて使い分けられる点が実務上のメリットになります。

家計管理と消費者トラブルを軸にした実生活型テーマ

学習テーマ1：家計管理学習テーマ2：消費者トラブル

家計管理パートでは、収入と支出を整理しながら見通しを持って使う感覚を育てます。

消費者トラブルパートでは、買い物や契約で起こりやすい場面を想定し、未然に防ぐ視点を学びます。

早い段階でこの2軸を押さえることで、将来の進学や一人暮らしにもつながる判断の土台を作れます。

短編動画とワークブックで定着を高める教材構成

DVD形式：2択クイズ中心の短編動画動画時間：6〜7分ワークブック形式：4コママンガ正誤問題・ワークショップ

映像は黄色を基調にした明るいデザインで、子どもキャラクターとロボットが登場する親しみやすいトーンです。

短時間の2択クイズを繰り返す形式なので、集中が切れにくく授業の冒頭にも組み込みやすくなります。

ワークブックで考えを言語化する流れがあるため、受け身で終わらない学習体験を作れる点も強みです。

大学ゼミの提案を取り入れた産学連携の制作背景

連携先：法政大学 経営学部 新倉ゼミ反映要素：制作コンセプト・演出・キャラクターアイデア

教材開発には、中央ろうきんが授業協力を行う法政大学新倉ゼミの提案が反映されています。

演出とキャラクター設計に若い視点を取り込むことで、教材そのものの没入感が高められています。

金融教育を堅い知識ではなく選択のトレーニングとして届ける姿勢が、この制作背景からも読み取れます。

お金の学びは、早く始めるほど日常の判断に直結しやすい領域です。

本教材は、学校でも家庭学習でも使いやすい長さと構成で、継続しやすい学習導線が整っています。

中央ろうきん「新・大人社会へのパスポート6」の紹介でした。

