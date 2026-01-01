ハイエースのドリンク置き場は、使うボトルのサイズや取り付け位置で使い勝手が大きく変わります。

セイワの新作は、運転席側と助手席側をそれぞれ専用設計にした構成で、車内導線の邪魔になりにくい設計です。

2026年2月27日からAmazon.co.jpで販売が始まり、日常利用と業務利用のどちらでも選びやすいラインナップになっています。

セイワ「トヨタ・ハイエース専用ドリンクホルダー」

発売日：2026年2月27日希望小売価格：オープン価格（2,680円〜4,980円前後）適合車種：トヨタ ハイエース（200系）非対応車種：1型〜3型（2004年8月〜2013年11月製造車）販売チャネル：Amazon.co.jp

セイワは自動車用品を手がけるブランドで、車種別に使い勝手を詰めたアクセサリーを展開しています。

同製品はハイエース200系の運転席側と助手席側に合わせた専用モデルで、単品2種とセット1種の3アイテム構成です。

今回の新作は、固定のしやすさ、視界確保、太めボトル対応、静音性までを1つのホルダーにまとめた点がポイントです。

運転席・助手席それぞれの形状に合わせた装着設計

品番（運転席用）：IMP408品番（助手席用）：IMP409品番（運転席・助手席セット）：IMP410製品サイズ：H110mm × W96mm × D135mm（IMP410）

装着位置は運転席・助手席それぞれのエアコン吹き出し口付近に最適化され、左右で使い勝手を揃えやすい構成です。

本体のツメと装着済み両面テープで固定する仕様なので、工具を使わずに取り付け作業を進められます。

ウィンカーレバーとのクリアランスやドアミラーの視界を考慮したレイアウトで、運転操作との干渉を抑える設計です。

業務車両で乗り降りが多い使い方でも、手元の動線を崩しにくい取り付けバランスです。

600mlボトル対応と静音性を両立した実用ディテール

600mlペットボトルコンビニカフェカップ太缶・細缶・ペットボトルコーヒーペダル素材：ピアノブラック仕上げ

画像でも確認できる通り、缶コーヒー、ふた付きカップ、600mlボトルまで対応し、飲み物の種類を選びにくい設計です。

底面はトレイ形状になっており、水滴が垂れたときも周辺に広がりにくい構造です。

底面シートに軟質素材を採用しているため、走行中に起きやすいカタカタ音を軽減しやすい仕様です。

艶のあるピアノブラックがハイエースの内装色と合わせやすく、実用品でも見た目を崩しにくい仕上がりです。

ハイエースは移動距離が長くなりやすい車種だからこそ、手を伸ばす位置と収納の安定感が毎日の快適性に直結します。

今回の専用ホルダーは、運転席と助手席の両側を同時に整えられるため、運転者だけでなく同乗者の使い勝手もそろえやすい構成です。

【運転席も助手席も毎日しっかり快適化できる！

セイワ「ハイエース専用ドリンクホルダー運転席・助手席セット」】の紹介でした。

よくある質問

Q. いつから購入できますか？

2026年2月27日から販売されています。

Q. 対応している車種を教えてください。

トヨタ ハイエース（200系）専用で、1型〜3型（2004年8月〜2013年11月製造車）は非対応です。

Q. どのくらいのサイズの飲み物を置けますか？

コンビニカフェカップ、缶コーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトルに対応します。

Q. 品番の違いは何ですか？

IMP408が運転席用、IMP409が助手席用、IMP410が運転席・助手席セットです。

