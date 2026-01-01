『交響詩篇エウレカセブン』のアナログサウンドトラックが、20周年タイミングで復刻されます。

2005年に限定販売されてすぐ完売した「ORIGINAL TRACKS 1」と「ORIGINAL TRACKS 2」が、2枚同時で再発売される企画です。

本編の記憶と直結する楽曲群を、カラーヴァイナルで聴ける貴重な再プレスです！

交響詩篇エウレカセブン「ORIGINAL TRACKS 1／ORIGINAL TRACKS 2」

情報解禁：2026年2月25日 17:00発売日：2026年4月29日（水）販売価格：3,500円〜5,500円（税込）発売タイトル数：2作同時再発売

仕様：完全生産限定／フルイラストサイズジャケット／カラーヴァイナル。

『交響詩篇エウレカセブン』は2005年に放送が始まり、SF設定・ロボットアクション・ボーイミーツガールを融合した作品として支持を集めたテレビアニメです。

「エウレカセブン」シリーズはTV版に加え劇場版や関連作へ広がり、2025年から20周年プロジェクトが本格始動しています。

今回の復刻では、当時の熱量を支えたクラブミュージック系の選曲を、アナログならではの質感で再体験できる構成になっています。

ORIGINAL TRACKS 1

収録曲数：4曲価格：3,500円（税込）品番：SVWJ-70770

SUPERCAR「STORYWRITER」を軸に、RYUKYUDISKOやNEWDEALまで並ぶ、2000年代前半のエレクトロ感が濃い選曲です。

ラフな線で切り取られたモノクロビジュアルと相まって、作品内の緊張感や疾走感を音と絵の両方で感じられます。

4曲構成のため、短時間でも集中して聴き切れるパッケージです。

ORIGINAL TRACKS 2

収録曲数：8曲価格：5,500円（税込）品番：SVWJ-70771

Takkyu Ishino、Fumiya Tanaka、audio active、Susumu Yokotaなど、シーンを横断する8曲を収録したボリューム感のある1枚です。

セピアトーンの少年ビジュアルが示すように、躍動だけでなく旅の余韻まで含めて味わえる流れが組まれています。

前作と聴き比べると、同じ世界観でも温度差のあるサウンドデザインを楽しめます☆

アニメ本編を観ていた世代には、記憶を呼び戻す再会のサウンドトラックになります。

初めて触れる人にとっても、2000年代アニメとクラブカルチャーの接点を知る入口として十分に魅力的です。

【20年越しの音像がアナログでよみがえる！

エウレカセブン「ORIGINAL TRACKS 1＆2 復刻LP」】の紹介でした。

