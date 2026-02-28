[2.28 J1百年構想リーグEAST第4節 横浜FM 3-2 東京V 日産ス]

　横浜F・マリノスでの不敗神話を続けた。チームは待望の今シーズン初勝利。ゴールを決めた試合で負け知らずのFW谷村海那は「みんな帰ってきたら不敗神話が続いたねと言ってて。全然気にしていなかった」と、きょう自らのジンクスを知ったことを打ち明けた。

　開幕節以来ゴールから遠ざかっていた横浜FMは、前半終了間際に3試合ぶりのゴールを手にした。左サイドのMFオナイウ情滋が右足のインスイングキックで蹴ったボールを、ファーサイドのDF井上太聖が頭で折り返すと、最後は谷村が体で押し込んだ。

　ゴールシーンで谷村がハンドをした可能性が考慮され、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックが入ったが、その結果ゴールが認められた。「相手のGKが触っていたので。よくわからなかったけど、(ハンドの)感覚はなかった。ゴールと信じていた」。自身にとっても今シーズン初ゴールとなり、「とりあえず1点取れてホッとしている」と安堵の表情を浮かべた。

「もうとにかくとりあえず点がほしいと思っていた。どんな形でも取れてよかった」。昨シーズンは5試合で6得点を挙げて勝利に導き、チームの残留に大きく貢献。その不敗神話は今シーズンも続く。自らのジンクスを知ったことで、谷村の得点への意欲はさらに高まる。「自分が点を取れれば負けなしらしいので。とりあえず点を取れば負けないので、取り続けます」と力を込めた。

(取材・文　石川祐介)