中日との強化試合前にグラウンドで打撃練習を実施

野球日本代表「侍ジャパン」に選出されているドジャースの大谷翔平投手が28日、中日との強化試合の試合前にバンテリンドームで打撃練習を行った。グラウンドに姿を見せると、前日に続いて場内のファンからは大歓声が沸き起こった。ドーム内を包み込んだ異様な熱気と圧倒的な存在感に、SNS上でも驚きと興奮の声が殺到し、大きな話題となっている。

この日の打撃練習では、カブスの鈴木誠也外野手と同じ組でフリー打撃を実施した。大谷の出番が回ると、前日と同様にドジャースで着用している登場曲が場内に流された。球場全体が拍手喝采に包まれる中、1周目の打撃では6スイングで1本の柵越えをマークし、集まった大勢のファンを魅了した。

大谷は前日の27日にもグラウンドでキャッチボールを行い、その後にフリー打撃を実施していた。その際は28スイングで11本の柵越えをマークするなど、本番に向けて順調な仕上がりを見せている。チームは3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシックへの準備を進めており、メジャーリーガーの迫力ある打撃に球場の雰囲気は一変していた。

スター選手の登場によってもたらされた球場の異変に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。歓喜のコメント欄には「大谷登場でドームがざわつく」「大谷登場で大歓声」「グラウンドに登場するだけで空気が変わる」といった声が次々と寄せられた。世界一連覇へ向けて、日本のファンの熱気は本戦の開幕に向けてさらに高まっていく。（Full-Count編集部）