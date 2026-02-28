奨学金を借りる際、「親に頼めるか、頼めないか」で、受け取れる金額に格差が生まれることをご存じだろうか。人的保証（親族）を用意できない学生は、機関保証を選ばざるを得ず、毎月の振込額から保証料が天引きされる。最も支援が必要な困窮学生の財布から、資金が抜かれていく矛盾――。本記事では、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が、Aさんの事例とともに、「誰にも頼れない」ことが経済的ハンデになってしまう、制度の構造的欠陥について解説する。

父「女に学歴はいらない」…高校2年生の秋に決断した“500万円の負債”

北海道の自然豊かな環境で育ったAさんは、4人きょうだいの長女という賑やかな家庭で育った。彼女が描いていた将来の夢は、地元のスポーツチームを支える「管理栄養士」になること。その目標に向けた第一歩として、農業学科系の高校へ進学するも、入学後、想定していた学習内容とのギャップに直面する。専門性の高いカリキュラムに適応できず、学習の進度についていけなくなったのだ。1年次の後半からは、欠席が増えていった。学業面でのつまずきが重なり、学校生活への意欲を失いかけた時期もあったという。

そうした状況のなかで、当時日本史を担当していた先生との継続的な関わりが、Aさんにとって大きな転機となった。先生は、学校を休みがちなAさんを見放すことなく、親身になって相談に乗ってくれた。時には厳しく叱り、時には小さな努力や変化を誰よりも褒めてくれる。そんな先生の姿勢に感銘を受けたAさんは、いつしか「自分もあんな風に、生徒一人ひとりに寄り添える先生になりたい」と考えるように。学ぶ意欲も取り戻していった。

しかし、その夢の前に立ちはだかったのは、最も身近な存在である父親だった。17歳の秋、大学受験の意志を伝えたところ、「女に学歴はいらない。大学に行くなら自分でなんとかしろ」と一蹴された。時代錯誤ともいえる教育方針により、Aさんはたとえ大学に合格したとしても、学費や生活費を含めた経済的責任を自分一人の力で背負わなければならない状況に置かれたのだ。

このことを先生に相談したところ、奨学金の存在を教えてくれた。Aさんが通っていた高校は専門学校に進学する生徒が多く、ほとんどの人が進学のために奨学金を借りる環境だった。将来返済が必要なことは理解していたが、10代の彼女にとって、それが数十年続く「重い負債」であるという実感はまったくなかったという。

両親を頼れない以上、学費だけでなく生活費もすべて自分で賄わなければならない。Aさんは、日本学生支援機構（以下、JASSO）の貸与型奨学金（第2種）を、上限の月額12万円借りることを決めた。4年間の総額は500万円を超える計算だ。そして在籍していた農業科には、受験に必要な英語や日本史Bの授業がなかった。両親は当然、塾に通うお金を出してくれない。ここでも日本史の先生が、Aさんのためだけに時間を割き、講義や練習問題の作成を引き受けてくれた。そうした支えを糧に、孤独な受験勉強を戦い抜いたAさんは、見事大学の合格を勝ち取ったのである。

口座残高「1,500円」、先生になるための厳しすぎる道のり

念願の大学進学を果たしたAさん。しかし、入学後に待っていたのは、残酷な「経済格差」と、奨学金を利用する学生特有の「時間的制約」だった。

Aさんが奨学金を申請する際に選択したのは、JASSOの「機関保証制度」である。これは、一定の保証料を支払うことで、保証機関が連帯保証人の役割を担う仕組みだ。そのため、毎月振り込まれる貸与額から、あらかじめ保証料が差し引かれる。Aさんの場合、月12万円の貸与額に対し、実際に口座へ振り込まれるのは約11万円。そのすべてが学費に消えた。日々の生活費や通学定期代、交際費を捻出するため、個別指導塾でのアルバイトに多くの時間を割く日々が始まった。

進学した大学には、幼稚園からエスカレーター式で進学するような比較的裕福な家庭の学生が多く、Aさんを取り巻く環境は一変した。日常的な会話のなかで垣間みえる金銭感覚や価値観の違いに、気後れを感じる場面も少なくなかったという。

「友人と遊びに行きたくても、常に財布の中身を気にして断らなければならない。それが一番惨めでした」

さらに、教職課程の履修は過酷を極めた。教育実習期間中は拘束時間が長く、アルバイトは一切できない。一方で、実習先への交通費や教材費、リクルートスーツの準備など、出費だけがかさんでいく。あるとき、ATMで口座残高が「1,500円」と表示された瞬間、しばらく立ちすくんでしまったという。

また、教育実習で取得した単位は卒業単位としては認められないため、人より多くの授業を受ける必要があった。就職活動が本格化すると、面接のために授業を欠席せざるを得ない場面も増え、4年生の後期になった現在も、卒業に必要な単位を取得するために授業を受け続けている。そんな苦労の末、Aさんはこの春から神奈川県の高校で教師としての第一歩を踏み出すことが決まった。

だが、就職と同時に始まるのは、毎月2万5,000円の奨学金返済。昨今の金利上昇に伴い、返済総額はさらに増える見込みだ。

「新社会人として慣れない生活が始まるなかで、毎月2万5,000円もの大金が引かれるのは、経済的な負担はもちろん、精神的にもかなり憂鬱です。教師という仕事は時間外労働が多く、それに対して残業代が出ないという現実もあります。かつては教職に就けば奨学金の返済が免除される制度があったと聞きましたが、いまはそれもありません。それでも、あのとき憧れた先生のように、生徒に向き合える存在になれるよう、覚悟を決めて頑張ります」

そう語る彼女の言葉の端々には、教育現場への強い使命感が滲んでいる。しかし、志を抱いて立つスタートラインで突きつけられた「500万円の負債」は、新社会人が背負うにはあまりに重すぎる。

奨学金の「保証制度」が抱える構造的課題

Aさんの事例で注目すべき点は、奨学金を借りる際に選択する「保証制度」の問題である。現在、JASSOの奨学金には、主に「人的保証」と「機関保証」の2つの選択肢が存在する。奨学金制度に馴染みのない人のために、それぞれの仕組みとメリット・デメリットについて整理していく。

まず「人的保証」は、親族などが連帯保証人・保証人となる形式だ。

・メリット：保証料を支払う必要がないため、貸与された金額が全額手元に入る。

・デメリット：万が一返済が滞った場合、連帯保証人である親族が法的返還義務を負う。

親族の高齢化や経済状況によっては、連鎖的に生活が破綻するリスクを孕んでいる。

一方で、Aさんのように家庭の事情で親族を頼れない学生が選択するのが「機関保証」だ。これは、一定の保証料を支払うことで、保証機関が保証人となる仕組みである。

・メリット：親族の経済状況に関わらず、学生自身の責任で奨学金を借り、進学の機会を得られる。

・デメリット：毎月の貸与額から「保証料」が天引きされるため、学生が実際に受け取れる額が減少する。

Aさんのケースでは、月額12万円の貸与に対し、約1万円近い保証料が差し引かれていた。4年間で支払う保証料の総額は数十万円におよび、これが学生の生活をさらに圧迫する要因となっている。親を頼れず、経済的に最も困窮している学生ほど、多額の保証料という「追加コスト」を支払わなければ学べないという逆転現象が起きているのだ。

奨学金の返済負担は、もはや学生個人の「自己責任」で済ませるべきレベルを超えている。Aさんのような若者が、金銭的な不安に怯えることなく、生徒たちの教育に専念できる環境を整えること。それこそが、将来の日本への最大の投資になるのではないだろうか。

大野 順也

アクティブアンドカンパニー 代表取締役社長

奨学金バンク創設者

