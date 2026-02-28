「ポケモン」2027年にシリーズ完全新作登場 映像を世界同時初公開【ポケモン ウインド・ウェーブ】
【モデルプレス＝2026/02/28】株式会社ポケモンが、『ポケットモンスター』シリーズ完全新作である、Nintendo Switch 2ソフト『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』を、2027年に全世界同時発売することを発表。本作の映像を、世界同時初公開した。
【写真】Switch2「ポケモン」完全新作、主人公の姿
オープンワールドで表現された本作の新たなフィールドには、風が吹き抜ける美しい島々と、きらめく波が寄せ返す広大海が広がる。自然豊かなこの地方には、その環境と調和して生きるポケモンたちの独自の生態系が息づいており、この地でしか見ることのできない全く新しい冒険の扉を開くことになる。
このたび、主人公の姿も公開。プレイヤーは冒険の主人公となって、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』の世界へと飛び込む。主人公の服装は、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』で異なる。
冒険の最初のパートナーとなるポケモンは、まめひよこポケモン「ハブロウ」、こいぬポケモン「ポムケン」、みずやもりポケモン「ミオリー」の3匹。パートナーとなる1匹を選ぶことができる。
さらに、新たに特別なピカチュウたちも登場。最新映像に登場した目新しい見た目のピカチュウたち。どのように主人公たちの冒険に関わってくるのか。
初公開映像でも使用されている本作のメインテーマの演奏は、NHK交響楽団が担当。今年、シリーズ第1作目となる『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30周年を迎えたポケモンと、創立100周年を迎えるNHK交響楽団による、アニバーサリーイヤーを彩る強力なコラボレーションが実現する。
これまも日本各地での「ポケモンミニコンサート」や「ポケモン×NHK交響楽団スペシャルオーケストラ2023」などの特別企画で、共に音楽を奏でてきた両者。NHK交響楽団が奏でる、重厚かつ繊細なオーケストラサウンドが、新た冒険の始まりを壮大に彩る。
8月にはNHK交響楽団による「N響 × ポケモン クラシックコンサートツアー」を日本全国で開催することも決定している。また、メインテーマ収録の模様を収めたメイキング映像も公開予定である。
なお、『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』から、対応言語としてブラジルポルトガル語の追加が決定。対応言語は、日本語・英語・フランス語・イタリア語・ドイツ語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・ブラジルポルトガル語・韓国語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）となる。（modelpress編集部）
