古川陽介が“高難易度”の加入後初ゴール! 昇格圏ダルムシュタットはリーグ戦14試合ぶりの黒星
[2.27 ブンデスリーガ2部第24節 ディナモ・ドレスデン 3-1 ダルムシュタット]
ダルムシュタットのMF古川陽介が27日、敵地でのブンデスリーガ2部第24節ディナモ・ドレスデン戦(●1-3)で加入後初ゴールを挙げた。
ベンチスタートの古川は後半34分、スタメン出場したMF秋山裕紀との交代でピッチへ。0-3で迎えた同45分に右CKの流れからDFアレクサンダル・ブコティッチの強烈なダイレクトシュートに反応し、右足でコースを変えて押し込んだ。
現在22歳の古川は2024年9月にジュビロ磐田からグールニク・ザブジェ(ポーランド1部)へ期限付き移籍し、昨年6月にダルムシュタットへ完全移籍。公式戦7試合目の出場で初得点を記録した。
自動昇格圏内2位につけるダルムシュタットは14試合ぶりの黒星。次節は3月7日に行われ、ホームでホルシュタイン・キールと対戦する。
