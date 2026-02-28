¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè£²´ü¥¥ã¥¹¥È½Ð±éÆÃÈÖABEMA¤ÇÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè£²´ü ABEMA½ÐÄ¥ÆÃÈÖ ¡ÁÆ¤È²¤»¤è¡ª¿Àµ»¤Î¥ì¥ô¥©¥ë¥Æ¡Á¡Ù¤ò£³·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¡¦»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3500ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Í¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËËâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô¡¦¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¿Í¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¹¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÊª¸ì¡£2023Ç¯£¹·î¤«¤é2024Ç¯£³·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè£±´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ä¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤äËâË¡¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêÊ¨Æ¡£2026Ç¯£±·î¤«¤é¤ÏÂÔË¾¤ÎÂè£²´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè£²´ü ABEMA½ÐÄ¥ÆÃÈÖ ¡ÁÆ¤È²¤»¤è¡ª¿Àµ»¤Î¥ì¥ô¥©¥ë¥Æ¡Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ïùõÆØÈþ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥ì¥óÌò¡Ë¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡Ê¥Õ¥§¥ë¥óÌò¡Ë¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¡Ê¥·¥å¥¿¥ë¥¯Ìò¡Ë¤é¿·¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢Âè£²´ü¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë£²·î27Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè34ÏÃ¡ÖÆ¤È²Í×ÀÁ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¾Ï¡Ö¿Àµ»¤Î¥ì¥ô¥©¥ë¥ÆÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î£³·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«£µ»þ¤«¤éÌë10»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âè£±´ü¤«¤éÂè£²´üºÇ¿·ÏÃ¡¦35ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡£
¤Ê¤ª¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè£²´ü¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÆüÌë24»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡£Âè£²´ü¤ÎÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Âè£±´ü¤«¤éÂè£²´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£º£²ó¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè£²´ü¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÏABEMA¸ÂÄêÇÛ¿®¡£
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
