¿·ºî¡ØTOUR B X¡¦XS¡Ù¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª¡Ö¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¸þ¤±¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Ö¡¼¥¹¤¬JGF¤ËÅÐ¾ì
3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢2026¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¤Î¥¬¥Á¥ã¤ÏÁ´22¼ïÎà¡ª ¥×¥í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²è
¥Ö¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¼ÂÂÎ´¶¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢TEAM BRIDGESTONE¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î14»þ¡Á14»þ30Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Àîùõ»ÖÊæ¡¢µÜÎ¤Íõ¡¢µÜÎ¤À»»Ö¡¢µÜËÜ¾¡¾»¤¬ÅÐÃÅ¡£8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î14»þ¡Á14»þ30Ê¬¤Ç¤Ï¡¢ËÙÆàÄÅ²Â¡¢µÜÎ¤Íõ¡¢µÜÎ¤À»»Ö¡¢µÜËÜ¾¡¾»¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î6Ì¾¤Ë¾¾ÅÄÎë±Ñ¤ò²Ã¤¨¤¿7Ì¾¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ö¡¼¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¡¼¥¹¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤È¥×¥í¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡£»öÁ°±þÊçÀ©¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÊÌÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸»ëÄ°¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò1µå¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¡ÖTRY¡ªTOUR B¡×NEW¥Ä¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ëÂÎ´¶¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥º¥É¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¿ä¾©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡ØBX¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇµÈÅÄÍ¥Íø¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ù´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¸«»ö¡¢Èôµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤´¤È¤Î¥Ï¥ó¥ÇÉÕ¤¡Ë¡¢µÈÅÄ¤Î¥ª¥¦¥ó¥Í¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë¤¬£±¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
È¯Çä¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ØTOUR B X¡¦XS¡Ù¤ä¡¢¡ØB¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»î¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èôµ÷Î¥¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÃêÁªÊý¼°¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢TEAM BRIDGESTONE¥×¥í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²è¤È¥ª¥¦¥ó¥Í¡¼¥à¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÂÄê¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤âÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡ÖTEAM BRIDGESTONE¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£22Áª¼ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²è¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ò°ú¤±¤ë¤«¡¢¥¬¥Á¥ã±¿¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥®¥¢Áª¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¾åÃ£°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Ö¡¼¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÁ´12¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥é¥Ð¥ê¡ª¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÎºòÇ¯ÈÎÇä¿ô1°Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡×¡ªÇä¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¤Î¥¬¥Á¥ã¤ÏÁ´22¼ïÎà¡ª ¥×¥í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²è
