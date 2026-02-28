食楽web

気がつけば2月も半ば。新生活の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。

そろえておきたいアイテムは数多くありますが、自炊を支える調理家電もそのひとつ。電子レンジや鍋に加えて、コンパクトな調理家電があれば、キッチンで邪魔にならず、日々のメニュー作りもはかどります。

今回は料理初心者でも扱いやすい3品を紹介します。

レトルト好きの必需品！「レトルト亭EX」

「レトルト亭EX」は、レトルトパウチをそのまま温められる専用家電。すでに7万7000台を販売している従来モデルからよりコンパクトになり、温め時間を分単位で細かく設定できるようになっていたりと、各所にアップデートが施されて使い勝手が向上しています。

パスタソースやカレー、牛丼の具材など、約4～6分で温めが完了

使い方は、本体上部からパウチを差し込み、側面ダイヤルで時間をセットするだけ。約4～6分で温めが完了します。湯煎や電子レンジに比べ準備の手間が少なく、外部バッテリーがあればアウトドアや非常時にも活用できるのも特長です。

●DATA

アピックスインターナショナル「レトルト亭EX（ARM-115）」

価格：オープン（実勢価格7,700円前後）

サイズ：約幅230mm×奥行80mm×高さ175mm

重量：約0.8kg

“食パン1枚焼きサイズ”「Aladdin グラファイトトースター」

発売10周年を迎えたAladdin（アラジン）のトースターシリーズに、食パン1枚焼きモデルが登場。ワンルームや省スペースのキッチンにも置きやすいサイズ感です。

キッチンに映えるかわいいルックスとサイズ感も大きな魅力

庫内は山型食パンがちょうど1枚入る設計。0．2秒で発熱する独自の「グラファイトヒーター」により、一気に高温へ到達。外はカリッと、中は水分を残してモチモチとした食感に焼き上げます。レトロで丸みのあるデザインも魅力です。

●DATA

アラジン「Aladdin グラファイトトースター（CAT-G8A／AET-G8A）」

価格：オープン（実勢価格1万4000円～1万5000円前後）

サイズ：約幅218mm×奥行254mm×高さ211mm

重量：約2.2kg

カラー：グリーン、ホワイト

コンパクトでも本格調理「デイリー圧力クッカー」

BRUNOが2月24日に発売した「デイリー圧力クッカー」は、手軽に本格料理が作れる電気圧力鍋。限られたスペースにも収まりやすいサイズです。

圧力調理、炊飯、煮込み、無水、蒸し、低温、スロー、発酵、ベイクの9モードを搭載。さらにカレー、豚角煮、ポトフ、炊飯の4種をワンタッチで設定できる「楽々メニュー」も備えます。最大12時間の予約機能と自動保温機能で、帰宅時間に合わせた調理も可能です。

●DATA

BRUNO「デイリー圧力クッカー」

価格：1万4300円（税込）

サイズ：約幅225mm×奥行240mm×高さ280mm

重量：約2.9kg

カラー：グレージュ、チャコール