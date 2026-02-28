5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÏÈþ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¡ÄÃæÌî¿®»ÒŽ¢¿Í¤ÏÀµ¤·¤µ¤è¤êÈþ½¹¤ÇÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÇ¾²Ê³ØÅªÍýÍ³Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÌî¿®»Ò¡ØÇ¾²Ê³Ø¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¢¤Î¿Í¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°¸ý¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤âÇ¾¤ò½ý¤á¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¿Í¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë
¡¦ËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Å¬Åö¤ËÁê¤Å¤Á¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¤É¤Á¤é¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤«¤é·«¤êÊÖ¤¹À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼ç¸ì¤äÌÜÅª¸ì¤òÀµ¤·¤¯È½ÃÇ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤«B¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢C¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«D¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Æâ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤Ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ò½ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿Í¤ÏÀµ¤·¤µ¤è¤êÈþ¤·¤µ¤ÇÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë
5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈþ¿Í¤Î½÷À¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷À¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤»¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢8³ä¤¬Èþ¿Í¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤òÀµ¤·¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢°Õ¸«¤ÎÆâÍÆ¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤ËÈþ½¹¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤«ÈÝÄê¤¹¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Èþ½¹¤Ï°ìÄê¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤Ê¤«¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ò°·¤¦ÎÎ°è¤È¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤ò°·¤¦ÎÎ°è¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ëº®Æ±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡ÖÈþ½¹¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¨°Õ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÅ¨°Õ¤ò¤à¤·¤í´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í
¤¢¤Ê¤¿¤ËÅ¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¡×¤ò¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀº¿À°å³Ø¼Ô¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥·¡¼·¹¸þ¤Î¶¯¤¤¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¼«Ê¬¤ËÅ¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¶á¤¤Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×Å¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¡ÖÃ¥¤¦Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Ï¤Ê¤Ë¤âÃ¥¤ª¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤Ä¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Î¿Í¤Ï¤à¤·¤í¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤¿¤¤¿Í
ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤¤Ä¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÅ¨°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤è¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ÄÂÎ¤Ï¹¶·âÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¸ÄÂÎ¤È¤Ï¾×ÆÍ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ÄÂÎ¤ò¸«È´¤¡¢È¹ç¤ï¤»¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÌÜ¤Ä¤¤¬±Ô¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Ëà¤¬¤óá¤ò¤Ä¤±¤¿¤êÅ¨°Õ¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Ä¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Î¿Í¤¬¹¶·âÀ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿ÈÆâ¤Ó¤¤¤¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ
¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÍÌ¾¤Ê¼Â¸³¤Ë¡¢¡ÖÀÄ¥·¥ã¥Ä¤È²«¥·¥ã¥Ä¤Î¼Â¸³¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6ºÐ¤«¤é9ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¡¢ÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤È²«¿§¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢»î¸³¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤ò¶¥¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ÖÀÄ¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡û¡û·¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Ä¤Í¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ1¥«·î¸å¡¢¡Ö2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¥Áè¤·¤¿¤é¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢67¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢8³ä°Ê¾å¤¬¡Öº£¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿ÈÆâ¤Ó¤¤¤¤ò¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÆâ½¸ÃÄ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤Ï½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤Û¤«¤Î½¸ÃÄ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤Í¥±Û´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤êÍÍø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÆâ½¸ÃÄ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ä¤ë¤ß¤¿¤¬¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¼ï¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ËÃé¼Â¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë·²¤ì¤¿¤¬¤ê¡¢¿ÈÆâ¤Ó¤¤¤¤ò¤·¤¿¤¬¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´Çï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÈ¿¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤
¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Î²ó¿ô¤Ç¤¢¤ë¿´Çï¿ô¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÈ¿¼Ò²ñÀ¤Ë¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¿´Çï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢È¿¼Ò²ñÀ¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿´Çï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤Î¤Á¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤äÈó¹Ô¤ËÁö¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î2ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ä¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Ë¤¯¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò´ÊÃ±¤Ë±Û¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
ÃæÌî ¿®»Ò¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤Î¤Ö¤³¡Ë
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢°å³ØÇî»Î¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¢°å³ØÇî»Î¡£ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢¿¹Èþ½Ñ´ÛÍý»ö¡£2008Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇ¾¿À·Ð°å³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ç¾¤ä¿´Íý³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤ä¼¹É®¤Î³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦¤Î¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØÆÇ¿Æ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿·ÈÇ ²Ê³Ø¤¬¤Ä¤¤È¤á¤¿¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆÇ¤ÎÅÇ¤Êý¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡ØÇ¾²Ê³Ø¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¢¤Î¿Í¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¢°å³ØÇî»Î¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô ÃæÌî ¿®»Ò¡Ë