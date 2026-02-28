ラ・リーガ 25/26の第26節 レバンテとアラベスの試合が、2月28日05:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはイバン・ロメロ（FW）、パコ・コルテス（FW）、カルロス・アルバレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、ルーカス・ボイエ（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、レバンテは同時に2人を交代。カルロス・アルバレス（MF）、ユーゴ・ラグーバー（MF）に代わりカルロス・エスピ（FW）、オリオール・レイ（MF）がピッチに入る。なお、カルロス・アルバレス（MF）は負傷による交代とみられる。

61分にアラベスのビクトル・パラダ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

63分、アラベスが選手交代を行う。トニ・マルティネス（FW）からファクンド・ガルセス（DF）に交代した。

69分、レバンテが選手交代を行う。パコ・コルテス（FW）からホセルイス・モラレス（FW）に交代した。

72分、アラベスが選手交代を行う。カルレス・アレーニャ（MF）からアンデル・ゲバラ（MF）に交代した。

79分、レバンテは同時に2人を交代。Tunde Kareem（FW）、イバン・ロメロ（FW）に代わりイケル・ロサーダ（FW）、エタ・エヨング（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。レバンテのカルロス・エスピ（FW）がゴールが生まれレバンテが先制する。

90分、アラベスは同時に2人を交代。アンヘル・ペレス イダルゴ（DF）、アントニオ・ブランコ（MF）に代わりアブデ・レバッハ（FW）、カルロス・ベナビデス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+7分レバンテに貴重な追加点が入る。エタ・エヨング（MF）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、レバンテが2-0で勝利した。

なお、レバンテは51分にパコ・コルテス（FW）に、またアラベスは61分にカルレス・アレーニャ（MF）、80分にルーカス・ボイエ（FW）、88分にアントニオ・シベラ（GK）、90+4分にパブロ・イバニェス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 07:10:16 更新