2周目の打席でドジャースの登場曲が流れる、球場側の粋な演出

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームでの中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施した。豪快な柵越えを連発する中、打席で突如流れた“1曲”にファンからは「激アツ」「いい演出」と感激の声が上がっている。

大谷はこの日、グラウンドに姿を見せると28スイングで11本の柵越えをマークした。1周目は7スイングで2本の柵越えを放ち、観客の度肝を抜いた。そして2周目の打席に入った際、球場内に大谷がドジャースで使用している登場曲「Feeling Good」が流れる粋な演出があった。

お馴染みのメロディーに乗せて、大谷は4階席への特大アーチを放つなど快音を連発。試合前にもかかわらず、スタンドからは大きな拍手喝采が沸き起こった。

この球場側の粋な計らいに、SNS上のファンも大興奮だった。X（旧ツイッター）には「本当に大谷の登場曲は良い」「大谷様の登場曲聞けた……」「フリーバッティングの時に登場曲流れたのは激アツやった」といったコメントが相次いだ。

さらに「大谷さんの練習の時に大谷さんの登場曲を流すのはいい演出」「ちゃんと大谷の登場曲流してくれてるやん」など、心憎い演出への賛辞も寄せられていた。メジャーリーグで躍動するスーパースターの登場曲が、日本の球場を熱狂の渦に巻き込んでいた。（Full-Count編集部）