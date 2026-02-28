互いを意識するきっかけは“大量の水” 交際1年で結婚した歌手&元アイドル夫婦 舞台共演で偶然が重なり、カラオケで急接近

互いを意識するきっかけは“大量の水” 交際1年で結婚した歌手&元アイドル夫婦 舞台共演で偶然が重なり、カラオケで急接近