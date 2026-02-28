4年後に“打倒・リウ”はなるか　元五輪戦士も舌を巻く中井亜美と同じ17歳、島田麻央とは何者か「4回転を持ってますので、もっと強くなる」

中井と同じ17歳ながら五輪出場が叶わなかった島田(C)Getty Images

新たなヒロインの誕生に列島は沸いた。去る2月22日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルにおいては、銅メダルを獲得した中井亜美が大きな注目を集めた。

17歳とは思えぬ堂々とした演技力が世界的な声価を高めた。大注目のシングルでは、ショートプログラム、フリーともに大技のトリプルアクセルを成功。表現力豊かな、のびのびとしたスケーティングが人々を魅了した。

フリー終了後に右手の人差し指で小首をかしげる「あざと可愛いポーズ」で、お茶の間の話題を席巻した中井。だが、異彩を放った17歳と同じ世代には、世界と勝負できるだけの実力を持った大器がズラリと並んでいる。4年後のフランス・アルプス大会に向け、早くも期待されているうちの一人が、島田麻央だ。

ジュニア時代から中井と切磋琢磨してきた。その日本フィギュアでも指折りと評されるスケーティングスキルは、元オリンピアンでさえも舌を巻く水準にある。『フジテレビ』系の情報番組「サン！シャイン」に出演したソチ五輪代表・村上佳菜子さんは、島田について「スピンの回転が速くなればなるほど、遠心力が大きくなって、引っ張られていくんですけど、彼女はそれに打ち勝つ体幹を持っている」と称賛した。