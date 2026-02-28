あっという間に友達がつくれ、たやすく信頼を勝ち取り、迅速に行動できる。ビジネスの世界では、こうした外向型の人材が活躍していると思われがちだ。しかし、おとなしくて恥ずかしがり屋で口数が少なく、優柔不断で心配性の内向型の人材にも強みがたくさんある。そんなメッセージを綴ったのが、『静かな人の戦略書』（ジル・チャン著）だ。自らも内向型という著者が語る、「仕事」や「人間関係」「人前」における内向型の戦略とは？（文／上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

あの世界的CEOも内向型だった

「聞く力」「気配り」「謙虚」「冷静」「観察眼」「戦略的思考」「質の追求」「慎重」「準備力」……。

内向的で「静かな人」の数々の潜在能力について明らかにし、台湾でベストセラー1位となったのが、本書。台湾では、20週にわたってトップ10にランクインした。

日本でも2020年に発売されると大きな話題となり、ベストセラーになっている。

著者のジル・チャンは、台湾で生まれ育った女性。アメリカに渡ってミネソタ大学大学院を修了後、アメリカのプロスポーツ業界や州政府でさまざまな仕事を経験。ハーバード大学リーダーシップ・プログラムも修了している。

そんな彼女だが、働き始めた頃は、「もの静かなタイプ」と見なされることで、雇用市場や職場において互角に戦えないのではないかとよく悩んでいたのだという。

内向性に関するたくさんの本も読んだが、役に立たなかった。

どうすれば会議で堂々と発言したり、壇上で自信をもって話したり、社交の場で人間関係をそつなく築いたりできるのかわからなかったのだ。

しかし、10年以上も試行錯誤を重ねた結果、ついにそれらのコツをつかんだというのである。

本書は、著者が自ら学んできたことを分かち合いたいと記した一冊なのだ。

例えば、「リーダーにカリスマはいらない」という章がある。実は意外な人たちが、内向型だったりするのだ。テスラ社のイーロン・マスクのこんな言葉が紹介されている。

「基本的に、私は内向型のエンジニアだ。壇上でスピーチをする際にどもらないようにするため、苦労して訓練を積んだ。……CEOとして、避けては通れなかったからだ」

とマスクは語る。（P.324）

マスクだけではない。マイクロソフトのビル・ゲイツ、投資の達人ウォーレン・バフェット、メタのCEOマーク・ザッカーバーグ、アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック、グーグル共同創業者のラリー・ペイジも、内向型として有名なのだという。

カリスマ性は有能性を保証するものではない

世界を動かす大物の実力者たちが、実は内向型のリーダーだった。派手で一目を引く外向型のリーダーとは異なるが、だからこそ内向型のリーダーたちの気質にも大いに学ぶべきところがあると著者は記す。

例えば、優れたリーダーにとって、カリスマ性はどれほど重要なのか。現代経営学の創始者といわれるピーター・ドラッカーは、長年にわたってさまざまなCEOと仕事をした。

プライバシーを重視し、自分の殻に閉じこもりがちな人もいれば、過剰なまでのコミュニケーション能力をもつ人もいた。稲妻のごとく瞬時に決断を下して会議室を飛び出していく人もいれば、慎重に時間をかける人もいた。

そうした人たちを知った上でドラッカーは、「カリスマ性は、リーダーとしての有能さを保証するものではない」と言っている。（P.325）

経営管理や企業の持続性・成長に関するコンサルタントのジム・コリンズは、飛躍を遂げた数多くの企業や事業を調査している。世界的なベストセラー『ビジョナリーカンパニー』シリーズの著者だ。

そうした企業において、魅力的でカリスマ性のあるリーダーだと思われているCEOはひとりもいなかったという。彼らが成功したのは、きわめて謙虚でありながら、徹底的なプロ意識の持ち主だからだった。

コリンズは『ビジョナリーカンパニー2』で、こんな指摘をしているという。

彼らは非常に野心的だが、彼らが企業家精神を発揮するのは、組織の利益のため、集団の目標達成のためであり、個人の利益や名声を得ようとする野心のせいではない。

さらに、内向型の人は孤独に慣れており、内なる精神世界を漂っている時間が長い。

内向型はよく内省し、観察や計画においても注意深く、想像力や創造力を発揮して、問題の解決策の提案に集中することができる。くわえて、入念な調査を行い、決定したことを完璧に遂行しようと努める。（P.325-326）

コリンズは彼らの特徴として、謙虚で穏やかでもの静かであり、自己抑制や自制心に優れ、控えめで内気といった点を挙げているという。

優れた企業のリーダーとして、多くの人々が描くイメージとはちょっと違うのではあるまいか。

こんな記述もある。「外向型が内向型よりも優れたリーダーであることを示す証拠はない」「リーダーとしての魅力が見えやすい人とはちがって、内向型のリーダーは、限りなく深い影響力を静かに発揮している」。むしろ「内向型はリーダーに向いている」のだ。

内向型が持っているリーダーとしての強み

だが、著者のもとには、「人と話すのが苦手なのにマネージャーになれるでしょうか？ 人の上に立つなんて考えられないのですが」「マネージャーになるなんて怖すぎる！ いっそ昇進を断ったほうがいいでしょうか？」といった相談が寄せられるのだという。

多くの人が、リーダーは外向的でなければならないと考えているのは、日本に限らないようである。映画やドラマの主人公のように、同僚や仲間をどんどん引っ張っていき、競合相手さえも魅了するほどのリーダーシップを発揮しなければならない、と思っている。

だが実際には、リーダーシップのスタイルは、ひとつのタイプに限定されるべきではない。もの静かで内省的な内向型も、企業のトップとして、リーダーシップの役割を果たすことができる。（中略）

重要なのは、リーダーとしてどのように状況を認識し、自分の強みを最大限に生かすかということだ。（P.331）

そもそも内向型であってもそうでなくても、マネージャーになるのは大変なこと。だからこそ、内向型が持っているリーダーとしての強みに目を向けるべきだ、と著者は記す。

気が散りやすい外向型に比べて「目標から目をそらさない」こと。注目されるのが苦手なため、他人の才能を活かすことに注力する傾向があって「チーム戦に長けている」こと。

みんなが目立とうとする時代だからこそ「目立たず、密かにチャンスをつかめる」こと。深い思考や洞察から「傾聴と戦略的思考を駆使できること」。少人数で話すのが得意だから「少人数の親密な関係をつくれる」こと。そして「問題を冷静に整理できる」こと。

内向型の強みはたくさんあるのだ。

内向型の人は、外向型のふりをしたり、外向型がリーダーシップを発揮する方法を研究したりする必要はない。内向型ならではの「人とつながる方法」をもっているからだ。

あなたが取り組むべきことは、自分の時間と知識を惜しまずに、チームと共有することだ。

マネージャーとして、自分の内向性に引け目を感じたり、申し訳なく思ったりする必要はない。ただ、自分なりのやり方を身に付ければいい。そういう誠実さは、ちゃんと伝わるものだから。（P.338）

ビル・ゲイツのこんな印象的な言葉が紹介されている。

「賢明な内向型は、『物事を深く考えるための時間を惜しまない』『文献に慎重に目を通す』『期待を超える頑張りで問題を解決する』といった長所をみずから見つけることができるだろう」

そして、最後にこうメッセージする。自分の強みや才能、長所、かけがえのない価値をアピールして輝くことができれば、子羊のような静かな人でも、誇り高いライオンの群れを率いることができる、と。

