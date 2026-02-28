ブンデスリーガ 25/26の第24節 アウクスブルクとケルンの試合が、2月28日04:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、メルト・ケミュール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、ルカ・バルトシュミット（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ケルンは後半の頭から選手交代。エリック・マルテル（MF）からイサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に交代した。

50分、アウクスブルクが選手交代を行う。クリスティヤン・ヤキッチ（MF）に代わりヤニック・カイテル（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

55分に試合が動く。アウクスブルクのノアカイ・バンクス（DF）のアシストからロドリゴ・リベイロ（FW）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

66分、ケルンは同時に2人を交代。マリウス・ビュルター（FW）、ルカ・バルトシュミット（FW）に代わりNiang Youssoupha（FW）、サイード・エルマラ（MF）がピッチに入る。

68分、アウクスブルクが選手交代を行う。ロドリゴ・リベイロ（FW）からミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）に交代した。

78分、ケルンが選手交代を行う。ジャフマイ・シンプソン ピュゼー（DF）からフェリペ・チャベス（MF）に交代した。

82分、アウクスブルクは同時に3人を交代。アンノア・マッセンゴ（MF）、ロビン・フェラウアー（DF）、メルト・ケミュール（MF）に代わりエルビス・レジュベツァイ（MF）、マリウス・ボルフ（MF）、アントン・カデ（MF）がピッチに入る。

84分、ケルンが選手交代を行う。トム・クラウス（MF）からSchenten Fynn（FW）に交代した。

後半終了間際の90+6分アウクスブルクに貴重な追加点が入る。アレクシ・クロードモーリス（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アウクスブルクが2-0で勝利した。

なお、アウクスブルクは14分にアンノア・マッセンゴ（MF）、47分にノアカイ・バンクス（DF）、66分にセドリック・ツェジガー（DF）、90+3分にヤニック・カイテル（MF）に、またケルンは31分にエリック・マルテル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 06:30:15 更新