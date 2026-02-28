「スキー板をハイヒールに履き替え…」アイリーン・グーが五輪後即“モデル活動” 英紙「批判を軽々とはねのけ、次なる仕事へ」
ミラノ・コルティナ五輪の出場全3種目でメダルを獲得したアイリーン・グー(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子ハーフパイプでの金を含む、出場3種目すべてでメダルを獲得（金1、銀2）した中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）。五輪の熱狂冷めやらぬ中、早くも次なる舞台へと歩みを進めた。今度はミラノ・ファッションウィークで脚光を浴びている。
【写真】雪上とは雰囲気が一変 「プラダ」のファッションショーに参加したアイリーン・グーを見る
英紙『The Sun』は五輪直後のグーの動向を大きく報道。同紙は「スキー界のスーパースターであるアイリーン・グーが、冬季五輪での英雄的活躍からわずか数日後、ミラノ・ファッションウィークで存在感を示した」と伝えた。
米国生まれのグーは、今回の五輪も前回の北京大会に続き、中国代表として出場。記事では「彼女は金1、銀2という見事なメダルラッシュで、批判を一蹴した」と強調。その上で「スキー板をハイヒールに履き替え、会場の視線を独占した」と描写した。
世界最大級のモデル事務所「IMG Models」に所属するグーは現地時間2月25日、イタリア発のラグジュアリーブランド「ブルネロ・クチネリ」のショーに“主賓”として出席。アイボリーのフロアレングスのシルク製ドレスに、クロップド丈のレザージャケットを合わせた装いで会場の注目を集めたという。さらに、翌26日には「プラダ」のショーにも姿を見せ、最前列で観覧する姿が目撃された。
『The Sun』は、グーが放つ存在感について「彼女は批判を軽々とはねのけ、次なる仕事――ファッションへと進んだ」と表現。競技とモデル活動を高次元で両立する姿を称えている。
米誌『Forbes』によれば、グーは2025年の女性アスリート長者番付で総収入2310万ドル（約36億円）を記録し、世界4位にランクイン。競技実績のみならず、広告やモデル活動でも圧倒的な影響力を誇る。その活躍の場は、雪の上だけではない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]