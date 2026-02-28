すくいやすさと時短機能で家族の食卓を支える！ひまわり堂「食育食器SUKU+スクプラス新作」

Makuakeで目標達成率1700%超を記録した食育食器シリーズ第2弾が、一般販売フェーズに入りました。

株式会社共信の屋号「ひまわり堂」は、2026年2月1日から『SUKUSUKU+』を楽天市場で販売しています。

子どもの“自分で食べられた”を支えながら、大人のメイン皿までカバーする家族仕様の設計です！

ひまわり堂「食育食器SUKUSUKU+」

価格：1,760円（税込）〜販売チャネル：楽天市場「ひまわり堂」

ひまわり堂は、株式会社共信が展開する生活雑貨・食器の販売ブランドです。

同ブランドのSUKUSUKUシリーズは、子どもの食べやすさを軸にした食育食器として支持を広げてきました。

第2弾のSUKUSUKU+は、離乳食期から家族の普段ごはんまで同じシリーズでそろえやすい構成です。

Makuakeで1700%超を記録した第2弾プロジェクト

先行販売時期：2025年6月Makuake目標達成率：1700%超支援者数：109人

第1弾の反響を受けて始まった第2弾は、先行販売の段階で高い支持を集めました。

数字として結果が出たことで、子ども向けだけでなく家族全員で使える器への需要が明確になりました。

一般販売開始後も、食卓をそろえて使いたい層に届きやすい流れです。

5サイズ×8カラーで離乳食から大人の主菜まで対応

サイズ展開：5種類最小サイズ：12cm小鉢最大サイズ：24cmプレートカラー展開：8色

小鉢からプレートまで同シリーズでそろえられるため、成長段階に合わせた器選びがしやすい設計です。

色はやさしいトーンからアクセントカラーまでそろい、子ども用と大人用を自然に混ぜやすい配色です。

毎日の献立に合わせて使い分けしやすいラインナップ☆

すくいやすい返し設計と時短機能で毎日の負担を軽減

第1弾発売年：2023年第2弾一般発売日：2026年2月1日

縁の返しにスプーンを沿わせやすい形状があり、最後のひと口をすくいやすい構造です。

電子レンジと食洗機に対応し、温め直しから片づけまでの家事動線を短くできます。

さらに水切れの改善が加わり、洗浄後の水残りに配慮した仕様へ進化済み。

子どもの食事サポートは、毎日の回数が多いからこそ器の使いやすさが差になります。

SUKUSUKU+は「食べやすさ」と「片づけやすさ」を同時に整え、家族全体の食卓運用をラクにするシリーズです。

すくいやすさと時短機能で家族の食卓を支える！

ひまわり堂「食育食器SUKUSUKU+スクスクプラス新作」の紹介でした。

よくある質問

Q. SUKUSUKU+の一般販売はいつからですか？

一般販売は2026年2月1日から開始されています。

Q. サイズはどのくらいありますか？

12cm小鉢から24cmプレートまで、5サイズで展開されています。

Q. カラーは何色ありますか？

カラー展開は全8色です。





