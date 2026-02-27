ラウンド16で伊東純也ゲンクvs鈴木唯人フライブルク、ローマはセリエA対決!! EL決勝トーナメントの組合せ決定
欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。
FW伊東純也が所属するゲンク(ベルギー)は、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)と決勝トーナメント1回戦で対戦することが決定。ローマはボローニャとのセリエA対決に臨む。
※左が第1戦ホーム
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[1]フェレンツバーロシ(ハンガリー) vs ブラガ(ポルトガル)
[2]パナシナイコス(ギリシャ) vs ベティス(スペイン)
[3]ゲンク(ベルギー) vs フライブルク(ドイツ)
[4]セルタ(スペイン) vs リヨン(フランス)
[5]シュツットガルト(ドイツ) vs ポルト(ポルトガル)
[6]ノッティンガム・フォレスト(イングランド) vs ミッティラン(デンマーク)
[7]ボローニャ(イタリア) vs ローマ(イタリア)
[8]リール(フランス) vs アストン・ビラ(イングランド)
【準々決勝】
[a]1の勝者 vs 2の勝者
[b]3の勝者 vs 4の勝者
[c]5の勝者 vs 6の勝者
[d]7の勝者 vs 8の勝者
【準決勝】
aの勝者 vs bの勝者
cの勝者 vs dの勝者
【決勝】
5月20日
