　欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。

　FW伊東純也が所属するゲンク(ベルギー)は、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)と決勝トーナメント1回戦で対戦することが決定。ローマはボローニャとのセリエA対決に臨む。

※左が第1戦ホーム

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】

[1]フェレンツバーロシ(ハンガリー) vs ブラガ(ポルトガル)

[2]パナシナイコス(ギリシャ) vs ベティス(スペイン)

[3]ゲンク(ベルギー) vs フライブルク(ドイツ)

[4]セルタ(スペイン) vs リヨン(フランス)

[5]シュツットガルト(ドイツ) vs ポルト(ポルトガル)

[6]ノッティンガム・フォレスト(イングランド) vs ミッティラン(デンマーク)

[7]ボローニャ(イタリア) vs ローマ(イタリア)

[8]リール(フランス) vs アストン・ビラ(イングランド)

【準々決勝】

[a]1の勝者 vs 2の勝者

[b]3の勝者 vs 4の勝者

[c]5の勝者 vs 6の勝者

[d]7の勝者 vs 8の勝者

【準決勝】

aの勝者 vs bの勝者

cの勝者 vs dの勝者

【決勝】

5月20日