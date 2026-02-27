＜義母がイラつく理由＞夫の決断、同居解消！急展開で気持ちが追いつかないけど…ホッ【第6話まんが】
私はミナミ。義母が私を突き飛ばした音と罵倒する声を聞きつけて、2階で在宅ワーク中だったジュンタがすぐに駆けつけてくれました。義母は「病人扱いされた」と大声で逆上。ジュンタは尻もちをついた私をすぐに病院へ連れていってくれ、道中もずっと謝ってくれました。幸い赤ちゃんにも私のからだにも、まったく問題はありませんでした。しかし今後も義母と暮らすことを考えると、不安でいっぱいです。次は何をされるか、恐怖を拭うことはできませんでした。
病院から帰宅すると、ジュンタはそのまま私を2階の部屋に連れていってくれました。「先に休んでて。俺、母さんと話してくる」ジュンタは覚悟を決めたような顔で部屋を出ていきました。赤ちゃんの無事も確認できて安心した私は、いつの間にか眠っていました。気がつくと、2時間ほど経っていました。
おそるおそる1階に降りていくと、疲れきった顔のジュンタが座っていました。義母の姿は見えません。ジュンタは私を見ると微笑んでくれました。義母には出ていってもらったと……話が突然すぎて、ジュンタの言葉が現実味を帯びていないように感じられました。
病院から帰宅後、ジュンタが義母と話し合ってくれました。
その結果、義母が家を出ることになり、同居解消が決まったと報告されました。
最初は驚きましたが、実際に合鍵も回収されたようです。
ジュンタが私と赤ちゃんを本気で守ると言ってくれたことで、私はようやく安心しました。
数日後には義母の荷物もすべてなくなり、本当に同居が解消されたんだと実感できました。
広々とした家で、ようやく安堵と新しい生活への希望を感じました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
