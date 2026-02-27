MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月24日（火）の放送では、「体調管理の美学」というテーマで、メンバーそれぞれの体調管理術について語り合いました。

新しい学校のリーダーズ

SUZUKA：今夜は、こちらの授業をお届けしましょう！「体調管理の美学」！MIZYU：体調管理大事ですよ。SUZUKA：まずはリーダーから。MIZYU：体調管理の美学か！SUZUKA：いろんな角度ありますからね。MIZYU：そうだね、体調管理の美学。水をすごく飲むのと……。SUZUKA：確かに！KANON：すごいよね！SUZUKA：その分出るし！MIZYU：そうなんですよ。20分とかの移動とかでも、お水がないってことが心配になっちゃうぐらい、お水が大好きです。あとは、寝るときにオーダーメイドの枕を使っています。それを使うようになってから、体調が整った感じ？ あと「使ってる俺！」みたいなところもあるんです。SUZUKA：大谷選手的気持ちに。MIZYU：そう、大谷選手が使っているところのオーダーメイド枕なんですけど。全員：お〜！MIZYU：ご縁がありまして。世界へ！ アスリートなんでね、一応ね。そこも心の管理にもなるし、気持ちも上がるし、首元も健やかに。それが美学かなと思います。RIN：美学ですね、それは。SUZUKA：じゃあ、RINちゃん。RIN：私はなんだろうね。ご飯はすごく大好きだから「食べ過ぎちゃうときはどうなの？」って自分でも思っちゃいますけど、体が欲しているものをちゃんと食べることは、健康と心にも体にも良いことなんじゃないかなって思っているし。あとね、オーストラリアでマヌカハニーを買ったの。せっかくだしと思って、お高級なMGOっていう抗菌作用みたいなのがあるんだけど、それがすごい高いやつを買ってみたの。で、毎日一さじずつ舐めているんだけど、今年の冬体調が悪くなっていないの、全く。体中が潤った気持ち！ 気持ち的に。SUZUKA：でも、気持ちが潤っているってことは体も潤っているってことやからね！RIN：そういうことです、大事だと思います！ 摂取するもの！SUZUKA：で、キャメロンさん。KANON：キャメロンも食はすっごい感じて、良くも悪くも小麦アレルギーになったんですよ、4年前くらいに。最初は「もう最悪！」って思ったんですけど、小麦を抜いた生活をしてから、体がめっちゃ軽いし、むくみにくいし、「だるい今日……」みたいな日がすっごい減って。でもね、最近みんなも気づいていると思うけど、ちょっとずつ食べているのよ。SUZUKA：食べてるね。KANON：アレルギーは出つつ。我慢できないから食べるんだけど、やっぱ食べた次の日に感じたことのない重さ、だるさ、みたいなのがあるんだなって。また1週間とかやめるとまた軽くなるから。RIN：体質もあるからね。KANON：小麦がない生活がめちゃくちゃ自分に合っているっていう。それは気持ちの面でもそうだし、体の物理的な重さもそうだし、やっぱグルテンフリー最高！SUZUKA：じゃあ、グルテンフリーが美学ですね。MIZYU：SUZUKAさんは？SUZUKA：私、寝るときにネックウォーマーをつけるとかかな？ 首にアライグマがまかれて寝てるみたいな気持ち？MIZYU：何でアライグマなの？ アライグマってあったかいの？SUZUKA：なんかわかるやん？ 多分いつの日かアライグマと一緒に寝たときがあったんやけど。KANON：あったんか。SUZUKA：アライグマが首の中にまとわりついているような感覚になると、ほんまに気持ちよく寝れる。MIZYU：ネックウォーマーね。確かに安心感もありますね。SUZUKA：あと、やっぱストレッチとかね。体を動かしたり、日に浴びたりするのは大事やな。MIZYU：大事だね。体調管理がうまくいけばいくほど、ライブパフォーマンスも良くなり、ライブが楽しいとまた心も元気になり、人生の青春は続いていくのです。KANON：良いまとめです。MIZYU：そんな美学で生きていきます。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624