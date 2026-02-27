ももいろクローバーZが、3月4日に発売する『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念し、カラオケショップ「JOYSOUND」とのコラボキャンペーンがを3月4日から5月6日の期間にて開催することを発表した。

「ももクロ夏バカ2025×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン」と題された今回のコラボでは、JOYSOUND品川港南口店にカラオケコラボルームがオープンされるほか、カラオケショップJOYSOUND66店舗にて、オリジナルポストカード付きコラボドリンクが展開される。

カラオケコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「ももクロ夏のバカ騒ぎ2025」の世界観で彩られる。さらに、本コラボルームには、臨場感あふれるDolby Atmos音声でライブ映像が観られるモニターやスピーカーが設置され、『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-rayよりDAY2公演の選りすぐったダイジェスト映像がその場で観られるようになっているという。

またコラボドリンクは、ももクロメンバーをイメージした4種が販売される。注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカードが全10種の中からランダムで1枚プレゼントされる。ポストカードの裏面には、ライブ映像をスマホなどで楽しめる『NeSTREAM LIVE』の視聴シリアルコードが記載されている。

さらに、本商品の発売を記念して、3月6日20時より＜ノフのムナ騒ぎ in ももクロYouTube ch＞特番が、ももクロ公式YouTubeチャンネルにて生配信されることが決定した。本配信に先立ち、モノノフ（＝ももクロファン総称）から“細かすぎる思い出”が本日より募集スタートしたので、ぜひ応募していただきたい。

なお、本商品を購入した方全員が応募できる購入者抽選プレゼント企画の賞品デザインが公開された。本企画は、本パッケージに封入されるシリアルナンバーを使用して申し込むと、合計で300人にオリジナルグッズが当たる抽選応募企画だ。オリジナルグッズは、水鉄砲やコンパクトチェア、ハンディファン、ビーチサンダル、ポンチョ、コンパクトクッションの6種がラインナップしており、 パッケージロゴやイラストを使用した可愛いデザインになっている。

3年ぶりに神奈川・横浜スタジアムで開催された＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞は、DMB（ダウンタウンももクロバンド）や太鼓ドラマーのヒダノ修一の参戦やウォーターキャノン（放水）や水鉄砲、花火、盆踊りなど『夏バカ』ならではの演出がふんだんに盛り込まれ、約6万人のモノノフとももクロが頭のネジを外してバカ騒ぎしたライブになったという。

本ライブのBlu-ray & DVD商品には、DAY1・DAY2両日の公演が収録され、また、映像特典として本ライブの裏側を映したここでしか観ることのできないメイキング映像「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」が収録される予定だ。Blu-ray商品は、「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。また、Blu-ray & DVDの封入特典として、初回製造分のみにスマホやTVで簡単に観ることができる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードと「夏之馬鹿桃御神金護符」護符風カードが封入される。対象店舗での購入者には応援店特典「夏馬鹿騒切手風貼」切手風ステッカーシートが付与される。

さらに、本ライブで披露された楽曲を音源化した『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバムが3月4日午前0時より配信されることが決定している。現在、一部のサブスクリプションサービスにて事前登録が受付中だ。

そして、3月1日まで『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』Dolby Atmos上映会DAY2が開催中だ。DAY2上映会の一般チケットは、本日24時から販売される。本上映会では、ペンライトの使用やコールなどの声援を可能とした応援上映も用意。上映スケジュール・チケット販売の詳細については各劇場の公式HPにてチェックしていただきたい。

◾️「ももクロ夏バカ2025×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン」 実施期間：2026年3月4日（水）から2026年5月6日（水・振休）

※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます

キャンペーンサイト：https://shop.joysound.com/campaign/momoclo_natsubaka/ ○コラボルーム

ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「ももクロ夏のバカ騒ぎ2025」の世界観で彩られ、ファンには堪らない空間となっております。

※混雑が予想されるためWEB専用予約ページにて、事前にご予約をお願いします

※ご利用は「2名様以上」「原則、最大2時間」とさせていただきますが、当日の予約状況により延長できる場合がございます

※1名様でのご利用の場合は2名様分の室料が発生します WEB予約時には2名を選択してください

※画像はイメージです ○コラボドリンク

コラボドリンクは、「ももいろクローバーZ」のメンバーをイメージした4種【各750円（税込）】をご用意します。

※コラボドリンク各750円（税込）

※コラボドリンクは全てノンアルコール

※コラボルーム以外からも注文いただけます

※画像はイメージです 盛り付け・器が写真と異なる場合がございます ○コラボドリンク特典ノベルティ

注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカードを全10種の中からランダムで1枚プレゼントします。ポストカードの裏面には、ライブ映像を楽しめる『NeSTREAM LIVE』の視聴シリアルコードが記載されています。

『NeSTREAM LIVE』：https://nestreamlive.radius.co.jp/

※ポストカードの絵柄は選べません

※画像はイメージです

※無くなり次第終了となります ○コラボキャンペーン実施店舗

＜コラボルーム（1店舗）＞：東京・JOYSOUND品川港南口店 ＜コラボドリンク販売実施店舗（66店舗）＞

・カラオケショップ JOYSOUND 64店舗／ゆう遊空間2店舗

※コラボドリンクテイクアウト実施店舗はキャンペーンページでご確認いただけます

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

◾️＜ノフのムナ騒ぎ in ももクロYouTube ch＞YouTube特番 配信日：3月6日（金）20:00〜（予定） ▼「ノフのムナ騒ぎ in ももクロYouTube ch」“細かすぎる思い出”募集

モノノフ（ももクロファン総称）から“細かすぎる思い出”を募集します！「あの時メンバーはステージ上で何話していたの？」「練り歩きの時に変顔してもらいました！」など『夏のバカ騒ぎ2025』にまつわる細かすぎる思い出や質問をどしどし教えてください。あなたのニックネームと一緒に生配信内で読まれるかも・・・！？

応募フォーム：https://forms.gle/d7RL2S87NUQe56WU8

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD BOXジャケット写真 インナージャケット インナージャケット インナージャケット インナージャケット 発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025- ▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ ▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男

21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト ▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。 ◆『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD購入者抽選企画

夏といえば・・ももクロのライブ。毎年来る『夏』をももクロと迎えるためのささやかながらのオリジナル夏バカPKGグッズを合計300名に当たる抽選プレゼントを実施いたします！詳細は下記をご確認ください。 ▼プレゼント賞品

・夏バカ賞：水鉄砲

└20名

・バカ騒賞：コンパクトチェア

└50名

・夜祭賞：ハンディファン

└50名

・もも賞：ビーチサンダル

└50名

・クロ賞：ポンチョ

└50名

・Z賞：コンパクトクッション

└80名 ▼応募方法

『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDに封入されているシリアルナンバーを使用し、シリアルナンバーと一緒に掲載されているURLまたはQRコードから申込画面へとお進みいただき、画面の指示にしたがってご応募ください。

シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。

※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。

※景品は選択することが可能ですが、ご希望の景品が当たるとは限りません。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ▼シリアルナンバー使用抽選応募期間

2026年3月3日（火）AM10:00〜2026年3月31日（月）23:59まで ▼注意事項

※1つのシリアルナンバーにつき、1回のみご応募が可能です。いかなる理由においても、シリアルナンバーの再発行はいたしません。ご注意ください。

※お1人様何口でもご応募可能ですが、ご当選はお1人様1点のみとなります。

※抽選方法及び、当選・落選に関してのお問い合わせにはお答えしかねます。

※ご応募の際は特設応募サイトの注意事項をよく読み、ご応募ください。

※本シリアルナンバーの売買は、固くお断りいたします。

※応募にあたって記入漏れ等の不備があった場合無効となります。

※インターネット機能のないスマートフォンなどではご利用になれません。

※応募に関する接続料と通信料はお客様自身のご負担となります。 こちらの企画に関する詳細については、下記『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD特設サイトにて随時お知らせいたしますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

◾️『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバム

配信日：2026年3月4日（水）0時

Pre-Add/Pre-Save：https://mcz.lnk.to/natsu25_DIGAL

01. OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

02. overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

03. Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

04. DNA狂詩曲 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

05. ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

06. CONTRADICTION (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

07. BIONIC CHERRY (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

08. Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

09. ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

10. ROCK THE BOAT (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

11. ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

12. stay gold (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

13. 行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

14. 孤独の中で鳴るBeatっ！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

15. 走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

16. Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

17. BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

18. GODSPEED (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

19. ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

20. Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

21. Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

22. ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

23. 天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

24. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

25. Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

26. コノウタ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

27. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)



▼『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY2 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)』

01. OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

02. overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

03. 天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

04. ロードショー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

05. ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

06. 泣いてもいいんだよ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

07. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

08. Nightmare Before Catharsis (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

09. ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

10. 堂々平和宣言 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

11. ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

12. Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

13. 行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

14. Chai Maxx (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

15. 走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

16. Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

17. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

18. BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

19. On Your Mark (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

20. ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

21. Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

22. Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

23. ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

24. Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

25. レナセールセレナーデ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

26. Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

27. 愛を継ぐもの (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

28. キミノアト (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

◾️舞台挨拶情報 ◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY2 2025.8.3 舞台挨拶付き上映」 2026年3月1日（日）T・ジョイ博多（福岡県）

15:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：玉井詩織 ▼チケット料金

舞台挨拶付き応援上映：\5,000

その他通常上映/応援上映：\3,500 DAY2上映＜2026/2/27（金）〜3/1（日）＞

2/25（水）0：00（＝2/24（火）24：00)以降、各劇場HPにて販売開始 ※上映スケジュール・チケット販売については各劇場HPにてご確認ください ▼特典

来場者プレゼント

【DAY2】オリジナルポストカード 百田夏菜子・玉井詩織 ver.

配布期間：2/27（金）〜3/1（日） 各劇場サイト一覧：https://mcz.lnk.to/DAM

新宿バルト９：https://tjoy.jp/shinjuku_wald9

T・ジョイ横浜：https://tjoy.jp/t-joy_yokohama

T・ジョイ梅田：https://tjoy.jp/t-joy_umeda

T・ジョイ博多：https://tjoy.jp/t-joy_hakata ＜応援上映会について＞

通常の上映とは異なり、応援上映ではペンライトなどの応援グッズの持ち込みが可能で、声援や歓声、拍手、手拍子などで盛り上がることができます。まるでコンサート会場のような一体感をお楽しみください。

◆鑑賞ルール

・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。

・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。 ◆注意事項

・劇場でのペンライトの販売はございません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。

お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・登壇者及びイベントの内容は、予告なしに急遽変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

・全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ（携帯カメラを含む）、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

・車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。

車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇者へのプレゼントやお花等の受け取りは全てお断りさせていただいております。ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 配給：クープ

©KING RECORDS

■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2025年12月10日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24

特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/ ［Blu-ray］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray

品番：KIXM-637〜9

収録枚数：3枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch Blu-ray ［DVD］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD

品番：KIBM-1144〜8

収録枚数：5枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch DVD

メイキング映像（仮）



◆セットリスト

【DAY1：2024年12月21日（土）】

01. 真冬のサンサンサマータイム

02. CONTRADICTION

03. 桃照桃神

04. マリンブルー

05. JUMP!!!!!

06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜

07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

08. ポジティブ・アテンションプリーズ！

09. ハッピー♡スイート♡バースデー！

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. SECRET LOVE STORY

13. 今宵、ライブの下で

14. きみゆき

15. 空のカーテン

16. ukiukihuman!

17. デモンストレーション

18. BIRTH Ø BIRTH

19. 追憶のファンファーレ

20. 灰とダイヤモンド

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. Chai Maxx ZERO

24. サンタさん -ZZ ver.-



【DAY2：2024年12月22日（日）】

01. WE ARE BORN

02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

03. 桃照桃神

04. Spicy Girl

05. JUMP!!!!!

06. ザ・ゴールデン・ヒストリー

07. みてみて☆こっちっち

08. Sing! Swing! X’mas!

09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

13. 今宵、ライブの下で

14. Hanabi

15. 空のカーテン

16. クリスマスしよ♡

17. BLAST！

18. momo

19. Heroes

20. 白い風

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. 僕等のセンチュリー

24. サンタさん -ZZ ver.-



◆応援店舗特典

「香り付きレプリカチケット」

※サイズ：70×200mm

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。

■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞ 開催日：【裏】2026年2月14日（土）

【表】2026年2月15日（日）

会場：横浜アリーナ

公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/

■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞ 開催日：2026年5月3日

会場：東京体育館

■＜ももクロ秋の桃神祭＞ 開催候補日程

(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）

(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）

(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）

※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。

■＜ももクロクリスマスツアー＞ ▽ツアーファイナル

開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）

会場：SGC HALL ARIAKE

※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。

■＜第10回 ももいろ歌合戦＞ 開催日：2026年12月31日（木）

会場：有明アリーナ