ギャル曽根、履き心地もデザインもお気に入り！NIKEシューズを紹介「すごい重宝してる」「歩きやすくて」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】ギャル曽根流買って良かったもの13選！！』という動画をアップ。ギャル曽根さんが、シーンを問わず大活躍しているというシューズを紹介してくれました♪

動画内で、ギャル曽根さんは、スタッフさんから誕生日プレゼントでもらったものだとしてこちらの靴を紹介。

◼︎NIKEのエア ジョーダン ミュール

NIKE / エア ジョーダン ミュール 税込22,330円（公式サイトへ）

クラシックなローファー型のアッパー、柔らかいフォームのプラットフォーム、NIKEの伝統的なJordanスタイルを組み合わせたデザインのミュール。

十分な耐久性を備え、洗練されたデザインで快適な履き心地。上質なメタルのアクセントがあることにより、カジュアルだけでなく、上質な雰囲気も叶います。

ギャル曽根さんはこちらのブラックカラーを愛用されているようです♪

◼︎オンにもオフにも使える

ギャル曽根さんは「スリッパになってるローファーなの」「だからちょっとカチッとしたところにも」「履きやすいの！」とデザイン性や履き心地を高く評価。

そして「ロケとかでも全然使えるしすごい重宝してる」「すごくない？可愛くない？」「歩きやすくて」といい、スタッフさんからも“高級ブランドみたい”と声が上がっていました♪

さらにギャル曽根さんは「マジでめっちゃいい」「いろんなところにシーンを選ばずに使える」と力説していました！

■動画もチェック

動画内では、この他にもギャル曽根さんがお気に入りのさまざまなベストバイ商品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね♪