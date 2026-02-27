MLB公式のクレア記者が自身のXで宿舎の和室の様子を公開

野球日本代表「侍ジャパン」は27日からバンテリンドームで中日と強化試合を行う。この日から日本代表をカバーするMLB公式のマイケル・クレア記者が感激したのは、まさかの敷布団だった。

この日、クレア記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、和室に布団が敷いてある宿舎の様子を画像で投稿。初めて目にする光景に対し「初体験。人生初めての敷布団だ。正直に言おう。初めて入った時、寝室までつながっている隠し扉を見落としているのかと思った。トライするのが楽しみだ」と綴り、ベッドがない部屋の構造に最初は戸惑いながらも、日本の伝統的な寝具に興味津々の様子だった。

クレア記者はこれまでにもワールド・ベースボール・クラシック（WBC）やプレミア12などの国際大会で来日している。その際にも、コンビニエンスストアで購入した「たまごサンド」を「この惑星で最高の食べ物かもしれない」と絶賛。ほかにも、ポカリスエットや温水洗浄便座など、日本ならではの商品に感銘を受ける様子をSNSで発信して日本のファンの間で話題を呼んでいた。

今回の来日でも、さっそく日本の文化に触れて新鮮な驚きを味わっているようだ。本大会へ向けた侍ジャパンの戦いぶりとともに、クレア記者の日本滞在記にも密かな注目が集まっている。（Full-Count編集部）