かまいたち山内も絶賛！【カルディ】新発売の“レトルトカレー”「攻めてる」「めっちゃ美味い」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【カルディ2026】かまいたちがカルディ新商品・人気商品をチェック！』という動画をアップ。コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』の人気商品を試食し、感想を話す企画を公開してくれました。今回はこの中で、山内さんが特に絶賛した新商品の“レトルトカレー”をピックアップします♪

たくさんの商品が並べられた中で、山内さんが気になったという商品がこちら。

◼︎生姜キーマカレー

もへじ / 生姜キーマカレー 180g 税込462円（公式サイトより）

2種類の高知県産生姜（おろし・みじん切り）を使用した、豚挽き肉を加えたキーマカレー。

味の決め手には白味噌が加えられており、生姜やスパイスの香りが調和し、全体の味はまろやかにまとめられています。

◼︎生姜がガツンと

こちらを「生姜の匂いがめっちゃしてる」と話しつつ、試食した山内さんは「美味しい」「薬膳的な感じありそうっていう気持ちにさせてくれる。体の芯からあったまりそう」とコメント。

濱家さんは「結構生姜効いてるね。後味舌に残る、ちょっとしびれる感じが」と、しっかり生姜を感じると教えてくれました。

そして、山内さんは「辛さは全然いける」「でも攻めてると思う。味的には。ほのかにとかじゃなくて、めっちゃ生姜の味がするカレー」「美味いわーめっちゃ美味い。マジで完食」と大絶賛。

また、お2人はカルディが日本の会社であることに驚きつつ、濱家さんは「すごいなカルディ。ごっついセンスやん」と感心しきりでした！

■動画もチェック

動画では、この他にもかまいたちのお2人がカルディのさまざまな商品を試食する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね♪