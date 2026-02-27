電撃結婚発表の元レペゼンGINTA（DJ銀太）、ラスベガスでの“ドライブスルー結婚式”の様子公開「奥さん綺麗」「斬新」の声

電撃結婚発表の元レペゼンGINTA（DJ銀太）、ラスベガスでの“ドライブスルー結婚式”の様子公開「奥さん綺麗」「斬新」の声