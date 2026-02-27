電撃結婚発表の元レペゼンGINTA（DJ銀太）、ラスベガスでの“ドライブスルー結婚式”の様子公開「奥さん綺麗」「斬新」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】元Repezen Foxx（レぺゼンフォックス／旧レペゼン地球）のGINTAが2月27日、自身のYouTubeを更新。ミュージックビデオ「First Time」内で結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】3年前に結婚していた30歳歌手、ラスベガスでのドライブスルー結婚式の様子
同日、ヒカルのYouTubeで3年前に結婚していたことを発表したGINTA。自身のYouTubeでは初ソロアルバム「問題作」に収録されているラブソング「First time」のミュージックビデオにて、ラスベガスで挙げたという「ドライブスルー結婚式」の様子を公開。ウエディングドレスやタキシードに着替える様子や、妻を助手席に乗せ、GINTAが運転する様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「結婚おめでとう」「ドライブスルー結婚式なんて初めて聞いた」「斬新」「期待を裏切らない」「奥さん綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
